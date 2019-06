Spät dran: Oberteuringen feiert Fronleichnam

Die Gemeindemitglieder der katholischen Kirche St.Martin in Oberteuringen haben am Sonntag ihr Fronleichnamsfest gefeiert. Während die anderen Gemeinden dies bereits am eigentlichen Feiertag tun konnten, musste die Gemeinde Oberteuringen aufgrund der Pfarrvakanz auf den Sonntag ausweichen.

In Anbetracht des Wetters war der Termin im Nachhinein doch die bessere Wahl, denn so konnte die Fronleichnamsprozession trockenen Fußes vonstatten gehen. Mit einem festlichen Gottesdienst, musikalisch umrahmt vom Kirchenchor unter der Leitung von Susanne Brugger eröffnete Pfarrpensionär Herman Veser diesen katholischen Feiertag, bevor sich die Gläubigen anschließend auf den Weg machten. Angeführt von der Trachtenkapelle Oberteuringen unter der Leitung von Fabian Zürn führte die erste Station zum Hof Metzger. Hier hatte Barbara Keller einen Blumenteppich mit dem Spruch: „ Wo Gott ist, da ist Zukunft“ gestaltet. Die zweite Station führte die Prozessionsteilnehmer zum Haus am Teuringer. Dies freute Pfarrpensionär Veser persönlich sehr, da hier ein Teppich von Menschen mit und ohne Behinderung entstanden ist. Unter dem Motto „Zeigt euch mutig“ im Hinblick auf das Thema Inklusion hatte der Künstler Jürgen Frankenhauser-Erlitz diesen Teppich entworfen. „Zeigt euch mutig, sei allen Menschen gesagt, ob mit oder ohne Behinderung. Zeigt euch mutig zum Lobpreis Gottes“, ermunterte Pfarrer Hermann Veser alle Anwesenden. Anschließend bewegte sich der lange Prozessionszug mit der Trachtenkapelle, den Erstkommunionkindern, dem Kirchenchor und vielen Gläubigen zurück zur Kirche, um am Martinus- Haus das vorletzte Mal Halt zu machen. Hier hatten die Erstkommunionkinder und ihre Eltern einen Blumenteppich mit dem Leitsatz: „ Jesus, das Brot des Lebens“ gestaltet. Pfarrer Hermann Veser sprach in diesem Zusammenhang ein spezielles Gebet für die Berufung aus. Junge Menschen sollten ihre Berufung entdecken und wissen, wir sind alle immer geladen zum Gastmahl mit Jesus. Die vierte und letzte Station erfolgte im Pfarrgarten. Die Ministrantinnen und Ministranten hatten ihren Teppich unter anderem mit einem großen Blütenherz versehen, denn sie hatten sich den Spruch: „ Jesus öffne unser Herz“ ausgewählt. Ein Leitgedanke welchen Pfarrpensionär Veser den vielen Gläubigen zum Abschluss gerne mit in die neue Wochen geben wollte: „ Das Herz zu öffnen für die Mitmenschen und es in Liebe zu öffnen.“