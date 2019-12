Die Folkgruppe „Tišina“ aus Wilhelmsdorf ist am Samstagabend mit vorweihnachtlichen und weihnachtlichen Liedern aus aller Welt in die Mühle nach Oberteuringen gekommen.

Verführerisch zieht der Duft von würziger Gulaschsuppe durch den herrlich weihnachtlich geschmückten Saal im Obergeschoss der Mühle. Lichtgirlanden schlingen sich um die Dachbalken, viele flache Sterne, die an Herrnhuter Sterne erinnern, hängen von den Balken, Lichtgirlanden schmücken auch den Hintergrund der Bühne. Im ausverkauften Saal summt es wie in einem Bienenstock. Sobald die sechs Musiker zu ihren Instrumenten auf die Bühne gekommen sind, verstummen die Gespräche, will man doch keinen Ton verpassen.

Lieder aus Irland und Polen

Das Ambiente – weihnachtlich zwar, aber doch auf ganz eigene Art – passt zu dem, was die Wilhelmsdorfer Gruppe Tišina zu bieten hat. Der Name kommt vom serbokroatischen Wort für die Stille, die ausgewählten Lieder stammen aus aller Welt, wie aus Irland, Polen oder den Philippinen, und werden in verschiedenen Sprachen gesungen, mit unterschiedlichen Instrumenten begleitet. Auf der südlichen Halbkugel, in Bolivien oder Mexiko rieselt eben nicht leise der Schnee, da wird oft ausgelassen und laut gefeiert, so dass zwischen Weihnachten und Silvester kaum ein Unterschied sei.

Vom Kirchenjahr gesehen, ist die Adventszeit eigentlich eine stille Zeit und eine Fastenzeit, doch Ruhe und Besinnlichkeit sind längst durch den sprichwörtlichen Weihnachtsstress verdrängt. Tišina beginnt mit leisen Harfenklängen, eine Geige kommt hinzu, eine Flöte, und sofort ist es ruhig im Saal. Mit alpenländischer Musik verbindet man hierzulande das Weihnachtliche. Keine Gedanken mehr an die Klimakatastrophe, an die vielen Sorgen derzeit. Die Menschen, von denen die herrlichen Melodien stammen, hatten im Vergleich zu uns mit weit größeren Sorgen zu kämpfen.

Gemeinsam ist den Liedern die Freude über das Weihnachtsereignis. Bei einem so bekannten Lied wie „Maria durch ein‘ Dornwald ging“ wird einem wieder bewusst, dass Weihnachten nicht mit klirrender Kälte und Schnee verbunden ist. In vielen so unterschiedlichen Liedern hören wir von den Hirten, von der Herrlichkeit des Christuskindes, das die Welt verändern soll. Auch die heiligen drei Könige sind unterwegs.

Leider werden die einzelnen Musiker und Sänger nicht vorgestellt, nur von kurzfristigen Umbesetzungen ist kurz die Rede. Auch ein Programmzettel wäre wünschenswert. Gut verzichten könnte man dagegen auf die zweifache Comedian-Einlage des Kontrabassisten, der sich redlich Mühe gab, das Alpenländische an sich auf die Schippe zu nehmen. Ein besonderes Lob gebührt dagegen dem Tontechniker, der die Stimmen gerade der Sängerinnen faszinierend plastisch herausstellte und auch im Kontext des Ensembles präsent werden ließ. Die aus einer Musik-AG am Wilhelmsdorfer Gymnasium hervorgegangene Gruppe Tišina gibt nur wenige Konzerte und war ausverkauft, obwohl es an diesem Abend an Konkurrenz nicht fehlte.