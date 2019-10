Shimshal-Verein trauert um Klaus Kiehling

Als Wilma Rehkugler den Verein „Shimshal“ mit Sitz in Oberteuringen im Jahr 2002 gegründet hatte, war von Anfang an ein Mann mit dabei: Klaus Kiehling. Der aus Lilienthal bei Bremen stammende Kielhling widmete sich nach seiner beruflichen Laufbahn, in der er als Kapitän große Frachtschiffe über die Weltmeere steuerte, mit vollem Einsatz seiner neuen Aufgabe – nämlich dem Bau einer Schule in dem Dorf Shimshal im Norden Pakistans. Seit 2004 bekleidete er ununterbrochen das Amt des Zweiten Vorsitzenden des Vereins und war für Wilma Rehkugler nicht nur ein treuer Begleiter vieler Reisen in das Bergdorf, sondern vor allem in der Organisation eine große Stütze. Am 12. Oktober ist er in seinem Heimatort Lilienthal im Alter von 90 Jahren verstorben. „Er wäre so gerne noch bei der Eröffnung des Mädchen-und Frauenhauses in Karimabad in diesem Sommer dabei gewesen, aber seine angeschlagene Gesundheit hatte es nicht mehr zugelassen“, sagt Wilma Rehkugler. Es war das bisher letzte große Projekt, das der Verein, der bundesweit rund 160 Mitglieder hat, in Angriff genommen hatte. Zufällig kennengelernt hatte die Vereinsgründerin Klaus Kiehling bei einer Trekkingtour im Himalayagebiet. Von Anfang an hätte er sich voll eingesetzt, sei beim Bau der Schule und anschließend des Kindergartens sowie der Solaranlage immer wieder vor Ort gewesen. Am 30. März 2004 wurde Kiehling bei der Jahreshauptversammlung in Oberteuringen einstimmt zum Zweiten Vorsitzenden gewählt. Nun seien durch seinen Tod die Reisen der guten Zusammenarbeit und der vielen Gespräche leider zu Ende gegangen, bedauert Wilma Rehkugler. „Wir nehmen traurig und voll Dankbarkeit Abschied von ihm- er war ein Glücksfall für den Verein“, sagt sie.