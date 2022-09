Schwäbische Sängerinnen in der Mühle

Karten gibt’s im Vorverkauf im Rathaus Oberteuringen, 07546 / 29922, in der Raiffeisenbank und an der Abendkasse, (07546 / 29957, ab 18.45 Uhr); online-Reservierungen unter

Das A-Capella Sextett „halbadrui“ ist am Samstag, 24. September um 20 Uhr in der Oberteuringer Mühle zu Gast. Mit ihrem Programm „bomberlgsond ond kuglrond“ beschreiben die sechs adrett gekleideten Damen in ihren breitschwäbisch getexteten Liedern amüsante Geschichten „aus’m Läaba“.

Auf selbstironische Weise singen sie über ihre leidigen Gewichtsprobleme, über „nuimodische Abnehmtechniken“ und die Corona-Auswirkungen. Bei all diesen Geschichten wird keine Peinlichkeit des täglichen Lebens ausgelassen. Über ihre Wünsche und Träume berichten sie ebenfalls und selbstverständlich bekommen dabei auch die Männer ihr Fett ab. Die sechs „g‘schtandene Fraua“ aus Unteropfinga garantieren Unterhaltung mit Lokalkolorit, denn „Schwäbisch isch au deitsch“.

Außerdem findet an diesem Abend die zweite Jubiläums-Verlosung der Mühle statt. Die Gäste können sich mit ihrer gültigen Eintrittskarte beteiligen. Einzulösen bis Juni 2023, außer am 3. Dezember 2022.