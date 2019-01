Schul-Neubau auf Tennisplätzen wird favorisiert

Ein Neubau auf dem Gelände der Tennisanlage des SV Oberteuringen – darauf wird es wohl für die Oberteuringer Grundschule hinauslaufen. Bei einer Bürgerversammlung zum Thema „beste Lösung für unsere Schule“ haben Gemeindeverwaltung und Planungsbüros am Mittwochabend noch einmal die Grundlagen für die dringend notwendige Erweiterung der Teuringer-Tal-Schule dargelegt. Denkbar ist außerdem ein Neubau auf einer Fläche an der Richard-Wagner-Straße. Die Umsetzung der alten Planung am jetzigen Standort dürfte sich aufgrund von fehlender Erweiterungsmöglichkeiten erledigt haben.

Insgesamt neun Flächen hatte das Owinger Stadtplanungsbüro Gfrörer als mögliche Standorte für eine neue Grundschule in Oberteuringen untersucht. Möglichst zentral sollte der Standort sein, nah an der Sporthalle gelegen, gut an den Verkehr angebunden. Auch die Möglichkeit, die Schule künftig erweitern zu können, sollte berücksichtigt werden. Neben dem aktuellen Schulstandort wurden acht Flächen untersucht (siehe Grafik rechts). Am Ende sprach sich Axel Philipp vom Büro Gfrörer nach Abwägung aller Kriterien für die beiden Standorte an der Richard-Wagner-Straße (4) und auf den Tennisplätzen (5) aus. „Diese Flächen sind für eine Grundschulentwicklung gut geeignet“, sagte Philipp. Sie sollten einer detaillierten Prüfung unterzogen werden.

Minuspunkte für alten Standort

Gegen den aktuellen Grundschulstandort spricht nach der Untersuchung vor allem, dass die Schule hier nicht mehr erweiterbar wäre. Auch für Ralf Meßmer ist das ein entscheidender Nachteil: „Wir nehmen eine große Summe in die Hand“, sagte der Bürgermeister, im Zuge einer künftigen Entwicklung müsse aber die Option einer Erweiterung gegeben sein. Als weitere Nachteile kommen hinzu, dass die Anbindung an den Verkehr hier nicht optimal ist oder dass während der Bauphase hohe Kosten für Containerlösungen entstehen würden. Einige Flächen, wie die an der Lohmerstraße (1), oder die östlich und westlich der BAG (2/3), schieden wegen der zu großen Entfernung zur Sporthalle aus.

Am Ende blieben also die Varianten Neubau an der Richard-Wagner-Straße und Neubau bei den Tennisplätzen übrig. In beiden Fällen hätte die Gemeinde das über 4000 Quadratmeter große Grundstück, auf dem jetzt die Schule steht, für künftige Projekte frei. In der Kostenberechnung wird es mit 1,35 Millionen Euro veranschlagt. „Unser Ziel ist, die Fläche bei der Gemeinde zu behalten“, sagte Meßmer dazu, mit dem wichtigen Zusatz: „wenn wir das finanziell hinbekommen“.

Ein wichtiger Punkt dürfte am Ende noch werden, dass auf der Fläche an der Richard-Wagner-Straße auch zeitnah ein Wohnbaugebiet entwickelt werden könnte. Es ist die letzte Fläche im aktuellen Flächennutzungsplan diesbezüglich. Das dürfte Priorität haben, somit geht die Tendenz wohl zur Lösung „Tennisplätze“, gleichzeitig der Standort, der direkt neben der Sporthalle liegt. In diesem Zusammenhang stellt sich natürlich die Frage, wo der Sportverein einen Ersatz für seine Tennisanlage bekommen soll. Jochen Heiß, der Abteilungsleiter Tennis im SVO, nützte die Gelegenheit der Bürgerversammlung und wies darauf hin, dass man auf dem Grundstück der Gemeinde durch hohen Einsatz der Mitglieder und nachhaltiges Wirtschaften die sechs Tennisplätze und das Vereinsheim samt Ballwand geschaffen habe.

Tennisverein fordert Ersatz

Seit drei, vier Jahren sei man jetzt schuldenfrei, sagte Heiß, der hofft, dass die Gemeinde die neuen Tennisplätze und ein Vereinsheim „in vergleichbarer Größe“ bezahlt. In der Kostenplanung der Gemeinde sind dafür zwischen 900 000 und 1 350 000 Euro veranschlagt. Wichtig ist für Heiß „auch ein adäquater Standort“ als Alternative, „nicht im nirgendwo“. Dass die Gemeinde noch keine Standorte aufgezeigt hat, ist für Heiß kein gutes Zeichen: „Das beunruhigt uns etwas“, sagt er im Gespräch mit der SZ, „wenn es eine einfache Lösung gäbe, hätte man die sicher gezeigt.“ Laut Meßmer gibt es zwei oder drei Optionen, die Verhandlungen laufen.

Egal für welche Variante man sich entscheidet, eine neue Schule wird laut den Planern frühestens im Herbst 2022fertig sein. Die jetzige Generation an Schülern wird davon also nicht profitieren. Das ist besonders bitter, denn in den nächsten Jahren wird die Schülerzahl aufgrund der zwei großen Neubaugebiete Bachäcker und Pfaffenberg stark ansteigen. Die derzeit rund 200 Schüler in neun Klassen können gerade noch in der alten Schule unterrichtet werden. Bis zum Schuljahr 2021/2022 wird die Schülerzahl laut Hauptamtsleiter Rainer Groß auf rund 250 ansteigen. Elf Klassen wird es dann geben, zwei davon werden in Containern unterrichtet werden müssen.

Bürgerbeteiligung möglich

Nach der Präsentation gab es Gelegenheit Fragen zu stellen. Anschließend konnten die Bürger ihre Ideen zum Thema Schule auf Flipcharts aufschreiben. Alle Informationen will die Gemeinde in den nächsten zwei Wochen öffentlich auslegen. Auch dabei gibt es noch Gelegenheit zur Bürgerbeteiligung. Eine grundsätzliche Entscheidung, wie es mit der Schule weitergehen soll, will der Gemeinderat am 14. Februar treffen.

Bevölkerungsentwicklung, Kosten und Finanzierung

Eine wichtige Voraussetzung für die Schulplanung ist die Bevölkerungsentwicklung und damit die der Schülerzahlen. Philipp König vom Stadtentwicklungsbüro Reschl nannte in seiner Berechnung das Ziel von rund 5300 Einwohnern für Oberteuringen im Jahr 2035, „eine gesunde Entwicklung“ der Gemeinde vorausgesetzt. Weiter geht er dann von Schülerzahlen von bis zu 212 aus. Durch Entwicklung von Baugebieten könnten aber Spitzen von bis zu 20 zusätzlichen Kindern entstehen. Ralf Meßmer ergänzte, dass man bei den aktuellen Planungen von einer zweieinhalbzügigen Schule ausgehe (zehn Klassen), aber die neue Schule immer die Option bieten müsse, sie auf Dreizügigkeit (zwölf Klassen) auszubauen. Für die verschiedenen Varianten der möglichen Schulerweiterung legte der Bürgermeister jeweils eine Kostenberechnung vor. Für den Ausbau nach der alten Planung am jetzigen Standort kommen auf die Gemeinde noch Kosten in Höhe von rund sechs Millionen Euro zu. Ein Neubau bei den Tennisplätzen würde zwischen 7,7 und und 7,75 Millionen Euro kosten. Für einen Neubau an der Richard-Wagner-Straße veranschlagt die Verwaltung Gesamtkosten von rund 7,2 Millionen Euro. Eventuelle Fördermaßnahmen sind jeweils schon eingerechnet.

Nur diese drei Varianten sind laut Meßmer für Oberteuringen zu finanzieren. Derzeit habe die Gemeinde ein Polster von rund 2,5 Millionen Euro, dieses soll in den nächsten vier Jahren um rund zwei Millionen Euro anwachsen. Der Rest müsse am Ende über Kredite finanziert werden. (at)