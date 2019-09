Schraff, Kumpf und Friedmann auf dem Podest

In Laiz will der Landwirt Daniel Stehle einen Stall für knapp 1500 Schweine betreiben. In der kommenden Woche soll der Bauausschuss des Gemeinderats darüber entscheiden. Dem Stall positiv gegenüber steht der Ortschaftsrat des Sigmaringer Teilorts. In der Sitzung am Donnerstagabend befürworten fünf Ortschaftsräte den Bauantrag, lediglich Isak Özen (SPD) stimmte dagegen.

Bauherr ist Daniel Stehle, der auf dem Christelhof bei Laiz aufgewachsen ist.