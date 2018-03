Schnappauf bleibt Vorsitzender der Oberteuringer SPD

Günther Schnappauf ist auf der der Mitgliederversammlung der SPD Oberteuringen in seinem Amt als Vorsitzender mit großer Mehrheit bestätigt worden, genauso wie sein Stellvertreter Matthias Bergmann. Ebenfalls mit großer Mehrheit in den Vorstand gewählt wurden laut einer Pressemitteilung der SPD Jörg Weisskopf als Kassierer sowie Philipp Götz als Schriftführer.

Anlässlich der Mitgliederversammlung der Teuringer SPD, an der auch der SPD-Kreisvorsitzende Dieter Stauber sowie der SPD-Kreistagsfraktionsvorsitzende Norbert Zeller teilnahmen, wurde Werner Rothacher für sein 50-järiges Parteijubiläum und seine jahrelange Partei- und Gemeinderatsarbeit geehrt. Werner Rothacher erhielt neben der goldenen Ehrennadel der Partei und einer von der Landes- und Bundesspitze der SPD unterzeichnete Ehrenurkunde auch einen Geschenkkorb für „Genießer“, heißt es in der Mitteilung weiter. In seiner Laudatio für Werner Rothacher würdigte der SPD-Kreistagsfraktionsvorsitzende Norbert Zeller die starken Grundüberzeugungen, die jahrelange Gemeinderatsarbeit und das fortdauernde ehrenamtliche Engagement Werner Rothachers. Die Teuringer SPD schulde Werner Rothacher hierfür größten Dank.

Der SPD-Kreisvorsitzender Dieter Stauber informierte die Mitglieder über die Aktivitäten der Kreis-SPD. Zurzeit seien alle Kräfte darauf gerichtet, den Wählern bei der bevorstehenden Kommunalwahl 2019 überzeugende personelle und inhaltliche Vorschläge mit sozialdemokratischer Akzentuierung anbieten zu können. Zudem befasse sich die Kreis-SPD auf einer Kreisdelegiertenversammlung am 13. April 2018 mit dem weiteren Erneuerungsprozess der SPD, der mit großem Nachdruck vorangetrieben werde.

Der SPD-Kreistagsfraktionsvorsitzende Norbert Zeller berichtete von den Anliegen der SPD-Fraktion in den Bereichen nachhaltiger und ökologischer Verkehrskonzepte bei Straßen und Schiene, guter Berufsschulausstattung sowie der Armutsbekämpfung im Bodenseekreis.

Gemeindeentwicklung im Fokus

Zum Abschluss der Mitgliederversammlung berichtete der Vorsitzende Günther Schnappauf aus der Gemeinderatsarbeit. Derzeit stünde alles unter dem Leitthema Gemeindeentwicklung. Günther Schnappauf und Matthias Bergmann betonten dabei, dass hierbei sowohl die bessere Anbindung der Gemeinde an den Öffentlichen Personennahverkehr als auch die Verkehrsberuhigung in den Wohnquatieren der Gemeinde und auch wohnortnahe Ausbildungs- und Arbeitsplätze in der Gemeinde eine größere Rolle einnehmen sollten