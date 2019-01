Die Gemeinde Oberteuringen bestellt drei Container modernster Bauart, um vorübergehend fehlende Klassenräume zu ersetzen. Mit einer Übergangszeit von drei Jahren wird gerechnet. Die Bekanntgabe und Kenntnisnahme der Eilentscheidung der Verwaltung erfolgte in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am vergangenen Donnerstag.

Neun Klassen hat die Ganztagesgrundschule Teuringer-Tal-Schule bereits in diesem Schuljahr, in den kommenden Jahren sollen es noch mehr werden. Wie es mit dem bereits geplanten Schulum- und Neubau weitergehen soll, nachdem er Ende 2016 vorübergehend auf Eis gelegt und inzwischen mit neuen Berechnungen versehen wurde, gehört zu den wichtigsten Entscheidungen der Rotachgemeinde im neuen Jahr. Die Gemeinde lädt deshalb am Mittwoch, 23. Januar, um 19 Uhr zu einer Bürgerversammlung „Beste Lösung für unsere Schule“ im Gemeindezentrum „Die Post“ ein. Ungeachtet dessen, welche Lösung als die beste gewählt werden wird, brauchen die Kinder eine Interimslösung. Diese wird aus drei Schulcontainern bestehen, die ab September 2019 hinter dem Hauptgebäude für geplante 36 Monate aufgestellt sein werden, womit auch ein Zeitrahmen angedeutet ist, in dem sich die Realisierung der „besten Lösung“ für die Schule bewegen soll. Der Auftrag wurde von der Gemeindeverwaltung in einer Eilentscheidung an die Firma FAGSI aus Bergkirchen vergeben, wodurch ein Preisnachlass möglich war.

Nach Rücksprache mit der Schulleitung und dem Architekturbüro sind weitere Einsparungen möglich, sodass sich der Preis auf rund 250 000 Euro belaufen wird. Die Anlage wird zweigeschossig sein, mit einer Gesamthöhe von sechs Metern. Im Erdgeschoss liegen zwei durch einen Flur verbundene Räume, im Obergeschoss ein weiterer Raum mit Flur. Jeder Klassenraum wird knapp 55 Quadratmeter haben, ein „normales“ Klassenzimmer hat 60 Quadratmeter, was aber durch den verfügbaren Stellplatz der Container nicht möglich ist.

Auf Wunsch von Schulleiterin Julie Adam werden die Flure über die volle Länge der Container gehen, um Platz für Garderoben, Putzmittelschrank und Waschbecken zu haben, erläuterte Bauamtsleiter Werner Wetzel in der Gemeinderatssitzung. Die Container werden ohne Installationen und Möbel geliefert; lediglich Kabelkanäle und Tafel sind inbegriffen. Mobiliar muss angeschafft werden, welches aber später weiterverwendet werden soll. Außerdem sind Stromleitungen nötig sowie frostsichere Wasser-und Abwasserleitungen.

Ob wie üblich in jedem Klassenraum ein Waschbecken installiert wird, ist momentan nicht vorgesehen, sondern eine Kostenfrage. Jedoch soll mindestens ein Waschbecken im Flur installiert werden, damit beispielsweise Putzwasser zur Verfügung steht. Auf den Einbau einer Klimaanlage wurde verzichtet, da die Container gut isoliert seien. Die Gemeinderäte diskutierten diese Entscheidung, die eine Einsparung von 10 000 Euro bringt und beauftragten die Verwaltung, zu überprüfen, welche Kosten bei einer möglichen Nachrüstung zu erwarten sind.