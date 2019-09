Bereits zum zweiten Mal hat im Kulturhaus Mühle in Oberteuringen ein Rudelsingen stattgefunden. Nach der gelungenen Premiere im vergangenen Jahr wurde auch die Wiederholung ein voller Erfolg.

Das Team Bodensee, an diesem Abend bestehend aus den drei Musikern Thomas Lorenz, Gregor Panasiuk und Anna-Maria Schillinger, begleitete mit Instrumenten die rund 150 erschienenen sangesfreudigen Gäste. Das Rudelsingen erfreut sich immer größer werdender Beliebtheit. Kein Wunder, hat man an so einem Abend doch die Möglichkeit in entspannter und lockerer Atmosphäre Hits und Gassenhauer aus längst vergangenen Tagen zu schmettern und seine Erinnerungen an Lagerfeuerzeiten aus Jugend-und Kindheitstagen aufleben zu lassen.

Ein Grund, der auch eine Frau aus Bitzenhofen anlockte. „Hier kann ich die Klassiker hören und mitsingen, die man sonst gar nicht mehr zu Ohren bekommt, und keiner wird schief angeguckt, wenn man mal falsch singt“.

Genau das ist der Sinn eines solchen Abends, denn hier zählt nicht der perfekte und reine Klang einer Stimme, sondern ausschließlich der Spaß am Gesang und das Erlebnis mit Gleichgesinnten. Doch auch hierbei gibt es einige Regeln, wie Thomas Lorenz gleich zu Beginn feststellte: „Wenn wir reden, seid ihr still“ und gibt lachend zu, dass sich dies sehr Oberschullehrerhaft anhört und das nicht ohne Grund: „Wir sind ja auch alle drei Musiklehrer“.

Da der Schlagzeuger für diesen Abend ausgefallen war, musste Lorenz seine Liedauswahl kurzerhand in melodiösere Titel umgestalten, sodass die eingesprungene Anna-Maria Schillinger mit ihrer Klarinette auch zum Zuge kam.

Dies ist Thomas Lorenz durchaus gelungen, wenngleich dem Ganzen ab und an ein fetziger Rhythmus gut getan hätte. Doch dem Publikum war das egal. Hauptsache, jeder Titel hatte einen hohen Wiedererkennungswert und somit einen enormen Mit-sing-Effekt.

Und den bekam das Publikum sogleich bei den ersten beiden Stücken geliefert: „Die kleine Kneipe“ von Peter Alexander und der Klassiker „Griechischer Wein“ von Udo Jürgens. Bei dem Titel: „Those were the days“ aus Mary Poppins waren alle 150 Stimmen voll mit dabei und die Band erntete dafür zustimmenden begeisterten Applaus. „Hört ihr uns eigentlich wirklich?“ wollte Thomas Lorenz dann zwischenrein mal sicher gehen. „Denn wenn ihr singt, hören wir uns nicht mehr!“

Improvisationstalent

In der Tat übertönten die Sangeswütigen die Band das eine um das andere Mal, was aber angesichts der ständig technischen Probleme oft ein leichtes war.

Die Absprachen und der Feinschliff fehlten hier und da und nach einem sehr mutigem, aber misslungenem Intro begannen die Musiker nach Absprache mit dem Publikum erneut. So glich das Ganze einer großen Improvisation, was aber niemand störte, denn improvisiert war der Gesang der Besucher ja gewissermaßen auch.

Und bei Liedern wie „Morning has broken“ und „Streets of London“ oder diversen Klassikern von Abba oder den Beatles, die beim Publikum eine Gänsehaut verursachten oder den Menschen im Saal ein Raunen entlockten, rückten die technischen Schwierigkeiten ohnehin in den Hintergrund.

Für die Sänger im Saal waren die Pannen gewissermaßen ein Gewinn, denn so kamen sie in den Genuss von Gregor Panasiuks Können an der Gitarre und seinem spontanen Einsatz in Reggae-Manier. So oder so, die Besucher waren glücklich