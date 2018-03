Roboter: „Bodenseekrokodile“ aus Oberteuringen holen Weltmeistertitel

Aaron Preus, Marius Sprenger und Tim Zimmermann sind Teil der „Bodenseekrokodile“, der Roboter-AG am Gymnasium des Bildungszentrums Markdorf. Am Donnerstag ist den drei Oberteuringern im Teuringer Rathaus durch Bürgermeister Ralf Meßmer und seinen Mitarbeitern ein besonderer Empfang bereitet worden: Sie haben sich nämlich zusammen mit den Markdorfern Thomas Brüll, Lea Adamczyk und Eva Hermannsdorf im Juli 2017 im japanischen Nagoya den Weltmeistertitel in der RoboCup-Junior-Soccer-League geholt.

Während bei den Olympischen Winterspielen in Südkorea das deutsche Team weiterhin auf Medaillenjagd ist, haben drei junge Männer aus Oberteuringen zusammen mit ihren Markdorfer Schulkameraden des Gymnasiums des BZ Markdorf ihren Weltmeistertitel seit vergangenem Sommer schon in der Tasche. Als „Bodenseekrokodile“ waren sie im japanischen Nagoya in der Leichtgewichtsklasse der „RoboCup-Junior Soccer-League“ angetreten und haben sich gegen 22 Teams aus insgesamt 21 Nationen durchgesetzt und den Weltmeistertitel geholt.

Ein Hauch von Star Wars

Seit der siebten Klasse sind Aaron Preus, Marius Sprenger und Tim Zimmermann in der AG des Markdorfer Gymnasium schon zusammen und machen in diesem Jahr ihr Abitur. Was sie Bürgermeister Ralf Meßmer und seinem Mitarbeiterteam am Donnerstag im Sitzungssaal präsentierten, erinnerte die Betrachter zunächst einmal an Raumschiffgebilde aus den Star-Wars Filmen. Die Aufklärung erfolgte durch die Drei aber sehr detailliert.

Um bei der Leichtgewichtsklasse der Roboter Fußball-Liga teilnehmen zu dürfen, durfte der Roboter maximal 1,1 Kilogramm wiegen und einen Durchmesser bis zu 22 Zentimeter haben, erklärte Tim Zimmermann. Es galt deshalb, möglichst leichte Materialien zu verwenden, weshalb sich die Tüftler für Karbon entschieden hätten. Zum Erkennen der Tore hatten sie eine Kamera in ihren Roboter eingebaut sowie eine Vorrichtung, die den Ball ins Tor schießt. Eine Mannschaft, die dann auf einem 1,80 Meter auf 2,50 Meter großem Spielfeld eingesetzt wird, besteht aus zwei Robotern, die über Bluetooth in Verbindung stehen und so jeweils zwischen Verteidigung und Angriff umschalten können. Zudem filtern Sensoren das Infrarotlicht zur Ballerkennung.

Ein Jahr hätten die drei sympathischen jungen Männer an ihren Robotern gearbeitet, rund vier bis fünf Stunden wöchentlich, erzählte Marius Sprenger. Zu den Weltmeisterschaften in Japan hatten sie sich über die deutschen Meisterschaften qualifiziert, bei denen sie den Titel holten.

„Die Reise nach Nagoya war schon ein besonderes Erlebnis“, erinnerte sich Aaron Preus. Finanziell unterstützt wurden sie dabei von ihren Eltern und zahlreichen Sponsoren.

Während der fünftägigen Wettkämpfe, bei denen sie insgesamt sieben Spiele bestreiten mussten, hätten sie auch schöne, freundschaftliche Begegnungen mit anderen Teams gehabt. „Vor allem mit den Japanern und Australier hatten wir ein Super-Verhältnis“, schwärmte Tim Zimmermann.

Die Drei tüfteln nun bereits an einer verbesserten Form ihrer Roboter, mit denen sie im diesem Jahr, trotz Abitur, an der Weltmeisterschaft in Montreal, Kanada, teilnehmen wollen. Es ist auch nicht verwunderlich, dass sie nach bestandener Reifeprüfung Studenten für Elektrotechnik, Maschinebau und Informatik sein werden.