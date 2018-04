Risiko von Frostschäden ist dieses Jahr geringer

Auf ein Jahr ohne Frostschäden hoffen die Obstbauern in Oberteuringen, nachdem es im vergangenen Jahr nach einem Jahrhundertfrost Ernetausfälle bis zu 90 Prozent gegeben hatte. Auch die Bedrohung durch die afrikanische Schweinepest war ein Thema auf der Jahreshauptversammlung des Ortsbauernverbandes im Gasthaus Adler in Hefigkofen mit dem Leiter des Landwirtschaftsamtes im Bodenseekreis Hermann Gabele.

„Jeder war betroffen“, sagte , die Obfrau der Oberteuringer Bauern, zum starken Frost Ende April 2017, als auch die Oberteuringer Obstbauern herbe Schäden erlitten hatten. Teilweise habe die Resternte unter zehn Prozent gelegen. Dankbar sei man dem Land Baden-Württemberg für die schnell geleistete Frosthilfe. 47 Prozent Schadensersatz seien mittlerweile ausbezahlt. Wenigstens „eine kleine Minderung des Schadens“ habe man dadurch erreicht. „Es wird noch lange dauern, bis wir diesen Frost überwunden haben“, sagte Birgit Locher. Im laufenden Jahr habe man einen deutlich späteren Vegetationsbeginn gehabt, das Risiko von Frostschäden sei deshalb geringer.

Die meisten Anträge zur Frosthilfe sind bearbeitet

Von 476 Anträgen zur Frosthilfe im Kreis seien mittlerweile 373 bearbeitet, sagte Hermann Gabele, der Leiter des Landwirtschaftsamtes. Der Bodenseekreis sei durch den Frost am stärksten betroffen gewesen, mit Abstand folgte der Ortenaukreis. Gabele verwies noch einmal darauf, dass die kritische Phase für die Obstbauern jetzt erst anstehe, da die Lager aufgrund der Ernetausfälle leer seien und die Bauern kein Obst verkaufen könnten. „Jetzt fehlen die Einnahmen, es kommt zu Liquiditätsproblemen“, sagte Gabele. Auch die Bedrohung durch die afrikanische Schweinepest war bei der Jahreshauptversammlung ein Thema. Locher appellierte an die Bauern, dass sie ihre Fremdarbeitskräfte aus Osteuropa darauf hinweisen sollen, kein Fleisch und keine Wurstwaren aus ihrer Heimat mitzubringen. „Fleischwaren sind monatelang infektiös“, warnte auch Hermann Gabele.

Im Anschluss an die Sitzung machten einige Landwirte ihrem Ärger Luft über zunehmende Regulierungen seitens der Behörden, vor allem was den Natur- und Gewässerschutz betrifft. Etwa, in Bezug auf den Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln an Gewässerrändern. Es wurde in einer Wortmeldung die Befürchtung geäußert, dass in Oberteuringen im Rotachtal ein ähnliches Landschaftsschutzgebiet entstehen könnte wie im Tettnanger Wald. Laut Birgit Locher gibt es seitens der Behörden jedoch keine Planungen diesbezüglich.

Laut Bürgermeister Ralf Meßmer sind derzeit Wildschweine zugange in Oberteuringen, der Bürgermeister betonte, dass Bauern und Jäger in der Gemeinde gut zusammenarbeiten würden, um dem Problem Herr zu werden. Meßmer wies die Landwirte noch einmal auf die Möglichkeit hin, dass sie mit einer Aufwertung landwirtschaftlicher Flächen Punkte auf ein Ökokonto sammeln können. „Auch die Gemeinde braucht irgendwann diese Punkte“, sagte der Bürgermeister in seinem Grußwort.

„Für sie ändert sich nichts“, sagte Gerhard Janke, Vorstandsvorsitzender der Raiffeisenbank Oberteuringen, in seinem Grußwort bezüglich der geplanten Fusion mit der Genossenschaftsbank Meckenbeuren. Am 14. Mai werden die Mitglieder der Oberteuringer Genossenschaftsbank abstimmen. Janke hofft auf ein gutes Ergebnis. „100 Prozent würden uns stolz machen“, sagte er mit dem Hinweis auf die Fusion mit der Taldorfer Raiffeisenbank vor 19 Jahren, als man genau dieses Ergebnis erreicht hatte. Obfrau Birgit Locher wünschte den Bauern am Ende der Sitzung erst einmal eine gute Blüte und später natürlich eine gute Ernte.