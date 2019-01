Ringtreffen: Teuringer Johle bewirten im Zelt

Sie sind zwar nicht im Alemannischen Narrenring (ANR), beim Ringtreffen am Wochenende in Friedrichshafen dennoch mittendrin: Die Narrenzunft Oberteuringen „Teuringer Johle“ bewirtet zusammen mit dem Narrenverein Esch-Dämonen ein Zelt auf der Partymeile und leistet somit einen Beitrag zum Gelingen des langen, närrischen Wochenendes.

Schon zweimal seit der Gründung 1993 haben die Teuringer Johle die Mitgliedschaft im ANR angestrebt, beide Male hat es aber nicht geklappt. An den Patenzünften hätte es nicht gemangelt, auch die Häfler Seegockel hätten es begrüßt, wenn die Nachbarn aufgenommen worden wären. Zuletzt 2015 unter Zunftmeister Boris Pechtl gab es erneut eine Absage des Verbandes. Mit dem Brauchtumskomitee des ANR habe es ein Gespräch gegeben, sagt Boris Pechtl heute. Die Brauchtumspflege in Oberteuringen fiel dabei auf Wohlgefallen beim ANR, mit der Johleerweckung und dem Brauchtumstanz spielt die Zunft die Geschichte des Teuringer Johle nach, der der Legende nach einst durch sein gruseliges Auftreten einen Dieb aus der Gemeinde vertrieben hatte.

„Das Aussehen unseres Häs und der Maske war aber der entscheidende Punkt“, sagt Pechtl. In das definierte Erscheinungsbild von Wintermaske (etwas wilder) und Frühlingsmaske (etwas freundlicher) habe der Johle einfach nicht reingepasst. „Unsere Maske entspricht eher dem Tod“, sagt Pechtl, das sei die Kernaussage gewesen. Die Bedingung für die Aufnahme in den ANR wäre deshalb gewesen, dass die Maske abgeändert wird. Der Haaransatz hätte tiefer gesetzt werden müssen, außerdem hätten die Augen des Johle mit Pupillen versehen werden müssen. „Das hätte uns verändert als Figur“, sagt Pechtl, und jede Maske hätte umgestaltet werden müssen. „Da waren unsere Mitglieder nicht bereit.“ Somit ist das Thema ANR bei den Johle erst mal vom Tisch. „Ich denke, dass wir nach wie vor sehr aktiv sind in der Region, auch mit dem Fasnetsgedanken des ANR“, sagt Pechtl. Wirklich traurig sei man nicht, dass es nicht geklappt hat, „es wäre halt eine Krönung gewesen“, sagt Pechtl, „es ist trotzdem alles gut, wie es ist.“ Dass man jetzt beim ANR-Treffen in Friedrichshafen dabei ist, wenn auch nicht beim Narrensprung, sei auch ein großer Vertrauensbeweis gegenüber der Zunft.

„Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir die Seegockel-Zunft unterstützen wollen“, sagt Thomas Sproll, Zunftmeister der Häfler Esch-Dämonen, die ebenfalls nicht im ANR sind. Als noch ein Verein für die Bewirtung eines Zeltes gesucht wurde, waren sie gleich dabei. Für das lange Wochenende reichte aber die „Man-Power“ der relativ kleinen Zunft für das komplette Zelt nicht aus und deshalb fragten sie die befreundeten Johle in Oberteuringen an. Die ließen sich auch nicht lange bitten, die Mitgliederversammlung stimmte zu und somit wurde ein gemeinsames Organisationsteam gegründet. Seit etwa einem viertel Jahr laufen die Vorbereitungen. Am Freitag wurde das 300 Quadratmeter große Partyzelt direkt am Gondelhafen in Friedrichshafen aufgebaut. Es ist das kleinste Zelt auf der Partymeile, aber auch das erste, wenn man aus Richtung Seepromenade kommt. Rund 500 Leute finden darin Platz. Es ist außerdem das einzige Zelt, das kein Motto hat: „Wir sind beide Geisterzünfte, das ist unser Motto“, sagt Sproll. Nur mit DJ und Bar eine ungezwungene Party feiern, das wolle man, sagt Pechtl. Bier, Wein, Spirituosen, nichtalkoholische Getränke und heiße Seelen gibt es. Die Security wird von der Narrenzunft Seegockel gestellt. Das Zelt wird rund um die Uhr beheizt. Für die kompletten Unkosten von der Zeltmiete bis zum Strom zahlen die beiden Zünfte eine Pauschale an die veranstaltende Seegockel-Zunft. Was am Ende übrig bleibt, kommt in die Vereinskassen.

Party-Betrieb ist am Freitag von 18 bis 24 Uhr, am Samstag von 14 bis 1 Uhr und am Sonntag vom Frühschoppen um 10 Uhr bis etwa 20 Uhr. Am Montag wird alles wieder abgebaut, insgesamt haben die beiden Zünfte zusammen weit über 100 Leute im Einsatz. „Unsere beiden Zünfte sind mit dem Seegockel sehr gut befreundet“, sagt Sproll, „wenn wir helfen können, dann sind Johle und Esch-Dämonen dabei.“ Und so langsam steigt die Spannung: „Wir hatten viel zu organisieren, aber jetzt freuen wir uns riesig, die ganze Zunft fiebert darauf hin.“