Riebsamen besucht Schrodi Fensterbau

Der Bundestagsabgeordnete Lothar Riebsamen (CDU) hat im Rahmen eines Gemeindebesuches die Firma Schrodi Fensterbau in Oberteuringen besichtigt. Besonders interessierte den Abgeordneten das Thema „Fachkräfte im Handwerk“.

Zusammen mit Bürgermeister Ralf Meßmer und einer Abordnung aus dem Gemeinderat wurde Riebsamen der Betrieb von Geschäftsführer Rudolf Schrodi präsentiert. Die Firma stellt mit 18 Mitarbeitern am Standort in Hefigkofen Holz-, Holz-Alu- und Kunstofffenster her und montiert diese anschließend. Das Einzugsgebiet der Firma reicht teilweise bis in die Stuttgarter Gegend und sogar nach Berlin.

Schrodi konnte bisher alle Stellen besetzen, „allerdings nicht nur mit Fachkräften aus Deutschland, sondern eben auch aus dem europäischen Ausland, wie Ungarn und Polen“, sagte Riebsamen. „Das bestätigt, was ich von anderen Handwerksbetrieben erfahren habe. Wir werden uns im Zusammenhang mit dem Fachkräftezuwanderungsgesetz im Herbst intensiv mit diesem Thema auseinandersetzen.“ Das Thema sei auch im Bereich Pflege und der Industrie wichtig, „es brennt unter den Nägeln“, sagte Riebsamen.