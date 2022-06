Reparatur–Café in Oberteuringen hat wieder geöffnet

Das Reparatur-Café im Haus am Teuringer in Oberteuringen öffnet am Dienstag, 28. Juni, wieder. Die Ehrenamtlichen reparieren an diesem Termin Smartphones, Tablets und Notebooks und bieten eine Sprechstunde an, falls sie Probleme mit den zuvor genannten Geräten haben. Die Helfer versuchen, Menschen, die mit einem kaputten Gegenstand oder Gerät kommen, dabei zu unterstützen, so viel wie möglich selber zu reparieren, also Hilfe zur Selbsthilfe. Angebote zum Reparieren gibt es auch in den Bereichen: Spielsachen, Haushaltsgeräte, Elektro, PC, Holz und vieles mehr. Es besteht Maskenpflicht.