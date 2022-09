Reparatur-Café in Oberteuringen hat wieder geöffnet

Das Reparatur-Café in Oberteuringen hat am Dienstag, 27. September, wieder von 14.30 bis 17 Uhr im Haus am Teuringer, Bachäckerstraße 7, geöffnet. Auch Smartphones, Tablets und Notebooks werden repariert und es wird eine Sprechstunde angeboten, falls Probleme mit den Geräten bestehen. Fragen können beantwortet werden zum Beispiel zu den Themen Hardware und Konfiguration. Außerdem werden Dateiverwaltung, Anwendungen wie E-Mail, Word, Excel, Photoshop, Messenger-Dienste wie zum Beispiel WhatsApp und weitere Anwendungen geschult.

Angebote zum Reparieren gibt es laut Pressemitteilung unter anderem in den Bereichen Spielsachen, Haushaltsgeräte, Elektro, PC oder Holz. Nähere Infos erteilt R. Knoll unter der Telefonnummer 07546/301386.