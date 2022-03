Rena Schwarz spielt in der Mühle

Die preisgekrönte Kabarettistin Rena Mühle ist am Samstag, 9. April, ab 20 Uhr zu Gast in der Teuringer Mühle. In ihrem Programm „Prinzessin ist auch kein Traumjob“ vergleicht sie Märchen mit der Realität und räumt mit Märchen – ganz besonders mit den Geschichten der Brüder Grimm - gehörig auf, wie der Veranstalter schreibt. Das Programm wird mit witzigen und manchmal bitterbösen Liedern ergänzt. Karten sind im Vorverkauf im Rathaus Oberteuringen, Telefon 07546/ 299 22, in der Raiffeisenbank Oberteuringen, online unter www.muehle-ot.de/Reservierungen; oder ab 18 Uhr an der Abendkasse, Telefon 07546 / 299 57, erhältlich. Derzeit gilt noch die 3G-Regel mit Nachweis und Mundschutzpflicht im Haus.