Reinigung für das Haus am Teuringer kostet 50 000 Euro

Die Reinigungsarbeiten im Haus am Teuringer werden künftig von der Firma Prior & Preußner durchgeführt. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen.

Prior & Preußner hat laut der Gemeindeverwaltung im Rahmen einer Ausschreibung das wirtschaftlich annehmbarste Angebot abgegeben. Es beläuft sich auf 50 564 Euro im Jahr. Oberteuringens Vorzeigeprojekt, das Haus am Teuringer, wurde am 10. Juni offiziell eröffnet, das Kinderhaus wurde bereits im Februar in Betrieb genommen. Laut Verwaltung konnte die Reinigung erst mit der Fertigstellung des Gebäudes ausgeschrieben werden. Übergangsweise hatte deshalb die Firma Ribo aus Weingarten das Gebäude gereinigt.

Die Ausschreibung wurde laut Verwaltung leistungsorientiert verfasst, wie in der Sporthalle oder im Rotachkindergarten sollen die Reinigungsarbeiten in den einzelnen Objektbereichen noch angepasst werden. Nicht nur der Preis, sondern auch das Konzept und die kalkulierte Reinigungszeit seien in die Bewertung eingeflossen. Letztlich sind drei Angebote eingegangen, diese wurden vom Forschungs- und Prüfinstitut für Facility Management ausgewertet.