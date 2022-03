REDGang rockt die Mühle

Mit ihrem unverwechselbar eigenen Stil wollen die RED-Gang die Mühle Oberteuringen am Samstag, 26. März, rocken. Die fünf bühnenerfahrenen Vollblutmusiker Stephan Leitritz, Michi Krüger, Markus Dürr, Martin Huber und Andreas Sommerfeld sind im Auftrag des Rock’n’Rolls unterwegs. Nach ihrem siebten Studioalbum und einer Vielzahl von Konzerten sind sie ihrer Mission treu geblieben: Das Publikum mit kompromisslosem Party-Groove zu infizieren, wie es in der Pressemitteilung heißt. Posaunist Andreas Sommerfeld begann seine musikalische Laufbahn beim Musikverein Oberteuringen. Karten gibt es im Vorverkauf im Rathaus Oberteuringen, in der Raiffeisenbank Oberteuringen und online unter www.muehle-ot.de, oder an der Abendkasse. Beginn ist um 20 Uhr. Es gelten die am Veranstaltungstag gültigen Coronaregeln.