Rat diskutiert über Gebühren für die neue Mediathek

Die Gebühren für die neue Mediathek am Teuringer sowie die Einrichtung einer inklusiven Klasse an der Teuringer-Tal-Schule sind Themen der öffentlichen Gemeinderatssitzung am kommenden Mittwoch, 20. Juni, um 17.30 Uhr.

Nach der Bürgerfragestunde und den Bekanntgaben der Verwaltung geht es um die inklusive Klasse an der Tal-Schule, sowie die Mediathek am Teuringer. Malerarbeiten am Bauhof und an der Rotachbrücke sollen anschließend ausgeschrieben werden. Weiter auf der Tagesordnung stehen die Vorstellung der interaktiven Karte „Bürger-GIS“, die Fortschreibung des qualifizierten Mietspiegels von Oberteuringen, der Beschluss über die Annahme von Spenden, die Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse, sowie der Punkt „Verschiedenes, Wünsche, Anfragen“.

Bereits um 17 Uhr kommt der Ausschuss für Umwelt und Technik in öffentlicher Sitzung zusammen. Auf der Tagesordnung stehen verschiedene Bauvorhaben in Oberteuringen.