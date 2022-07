Rasentraktor von Firmengelän de gestohlen

Wie erst jetzt bekannt wurde, haben Unbekannte am Sonntag zwischen ein und zwei Uhr einen Rasentraktor von einem Firmengelände in der Meersburger Straße gestohlen. Den ersten Ermittlungen zufolge hielten sich zwei Männer im Alter von etwa 20 bis 35 Jahren, einer davon mit hagerer Statur und reflektierenden Nike-Schuhen, längere Zeit im Bereich des Fahrzeugs auf, um es rollfähig zu machen. Wie der Traktor im Wert von knapp 30 000 Euro abtransportiert wurde, ist aktuell nicht näher bekannt. Personen, sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07541 / 70 10 mit der Polizei Friedrichshafen in Verbindung zu setzen.