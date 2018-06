Ralf Meßmers Premiere beim Fassanstich

Der Teuringer Sonntag ist ein Dauerbrenner im Veranstaltungskalender der Region: Zur 39. Auflage des Dorffestes laden an diesem Wochenende wieder die Vereine aus Oberteuringen ein. Am Samstagabend kommt es zu einer Premiere, denn Ralf Meßmer wird sein erstes Fass als Bürgermeister von Oberteuringen anstechen.

„Der Teuringer Sonntag ist ein Fest von Oberteuringer für Oberteuringer, bei dem zahlreiche Vereine beteiligt sind und zum Gelingen beitragen“, sagt Bürgermeister Ralf Meßmer. „Neben dem Blütenfest ist dies sicher das beliebteste und wichtigste Fest in Oberteuringen, auf das sich viele Bürgerinnen und Bürger aber auch Gäste von außerhalb freuen.“ Beim Bürgermeister selbst steigt neben der Vorfreude auch etwas die Anspannung, denn er darf erstmals als Gemeindeoberhaupt am Samstagabend um 18.30 Uhr das erste Bierfass anstechen. Es ist der erste Fassanstich von Ralf Meßmer überhaupt. Man darf also gespannt sein, wie viele Schläge er benötigt.

25 Grad Sonne – die Wetteraussichten für das anstehende Festwochenende in Oberteuringen sind perfekt. „Darauf hoffen wir auch“, sagt Heike Trost von der Gemeindeverwaltung, die mit der Organisation des Festes betraut ist. Da es beim Teuringer Sonntag kein Festzelt gibt, „steht und fällt es mit dem Wetter“. Nach dem Fassanstich durch den Bürgermeister hat am Samstag die Jugendkapelle Oberteuringen mit ihrem Dirigenten Felix Amann die Chance, ihr Können unter Beweis zu stellen. Ab 20 Uhr gibt es Musik und Unterhaltung mit „Cube“, einer echten Oberteuringer Band.

„Beim Teuringer Sonntag kommen Jung und Alt zusammen“, sagt Heike Trost. Die verschiedenen Vereine von der Narrenzunft bis zum Schützenverein sorgen für kulinarische Köstlichkeiten, die Getränkebewirtung läuft wieder über den zentralen Stand vor dem Rathaus. Über den Getränkeausschank werden die Unkosten finanziert. Jeder Verein hilft hier mit, dazu kommen noch die Mitglieder vom Volleyballclub. Für viele Vereine ist der Teuringer Sonntag eine gute Gelegenheit, die Vereinskasse aufzubessern.

Gefeiert wird wieder auf und rund um den St-Martin-Platz, neben der Kirche gibt es die Bühne für die Musik, rund um den idyllisch gelegenen Platz die Bewirtungsstände der Vereine. 400 bis 500 Gäste werden auch in wieder erwartet. Der Sonntag beginnt mit einem ökumenischen Gottesdienst um 9.30 Uhr in der Kirche St. Martin. Anschließend gibt es ein Frühschoppenkonzert mit der Trachtenkapelle Oberteuringen und der Chorgemeinschaft Oberteuringen. „Bekannte Märsche und Polkas“ kündigt der Dirigent der Trachtenkapelle Fabian Zürn an, „und natürlich zwei, drei solistische Einlagen. Es ist immer schön, wenn man im eigenen Dorfspielen kann.“ Den Abschluss machen ab 16 Uhr die Original Williams Musikanten.

Jubiläumsfest im nächsten Jahr

Das Fest wird traditionell am ersten Juliwochenende von der Gemeinde organisiert, Ansprechpartner vor Ort sind beim Teuringer Sonntag erstmals die beiden Gemeinderäte Jürgen Mehr und Maximilian Eppler. Der Rotachkindergarten sorgt an beiden Tagen wieder für ein abwechslungsreiches Kinderprogramm, die Jugendfeuerwehr betreut die Hüpfburg. Kaffee und Kuchen gibt es bei der Kirchengemeinde im St-Martinus-Haus, Waffeln von den Ministranten. „Ein Selbstläufer ist der Kinderflohmarkt“, sagt Heike Trost, auf dem Fußweg vom Franz-Roth-Platz bis zum Festplatz bieten Kinder ihre gebrauchten Sachen an.

Der Teuringer Sonntag wurde vom früheren Bürgermeister Franz Xaver Kreuzer ins Leben gerufen. Was bei der Jubiläumsauflage im nächsten Jahr passiert, steht noch in den Sternen. „Es gibt Überlegungen, das Fest etwas umzugestalten“, sagt Heike Trost, in diesem Jahr hält man aber auf jeden Fall noch am bewährten Konzept fest.