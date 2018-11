Ralf Meßmer führt die Oberteuringer Liste an

Oberteuringens Bürgermeister Ralf Meßmer wird die Oberteuringer Liste bei der Kreistagswahl am 26. Mai 2019 anführen. Bei der Nominierungsversammlung im Hotel Obstgarten in Bitzenhofen wurde Meßmer einstimmig auf den Listenplatz eins gewählt.

„Der Kreistag regelt viele Dinge, die letztendlich auch die Gemeinde betreffen“, sagt Ralf Meßmer der SZ, es gebe hier eine ganz enge Verflechtung in der Politik. „Ich bin ein Kind des Bodenseekreises“, sagt Meßmer weiter, der aus Tettnang stammt, „ich bin natürlich auch daran interessiert, wie es hier weitergeht.“ Auch in Zukunft stehen laut dem Bürgermeister wichtige Themen an, von der Bodenseegürtelbahn über den Flughafen bis hin zum Breitbandausbau. „Diese Themen wirken sich auf die Region und am Ende auch auf die Gemeinde aus“, sagt Meßmer. „Es ist deshalb wichtig, dass die Oberteuringer im Kreistag vertreten sind.“

Bei der Oberteuringer Liste handelt es um eine parteiübergreifende Liste, an der sich nach eigener Aussage die örtliche CDU, die FDP und die Freien Wähler aus Oberteuringen beteiligen. Sie wurde bereits 2014 zur Kreistagswahl ins Leben gerufen. „Das damalige Ziel, mit einer gemeinsamen Liste den jetzigen Altbürgermeister Karl-Heinz Beck als Vertreter von Oberteuringen in den Kreistag zu wählen, wurde erreicht und das soll nun als Vorbild für die kommende Wahl dienen“, sagt Maximilian Eppler (CDU), der in dem der Liste zugrundeliegenden „Verein zur Unterstützung der Oberteuringer Liste“ als Beisitzer fungiert.

Karl-Heinz Beck, der Ehrenbürger von Oberteuringen, der lange Jahre Mitglied des Kreistages im Bodenseekreis war, tritt demnach nicht mehr zur Wahl an und mache Platz für seinen Nachfolger Ralf Meßmer. „Auch für mich als neuen Bürgermeister ist es wichtig, Flagge zu zeigen und anzutreten“, sagt Bürgermeister Meßmer.

Intensiver Wahlkampf

Laut Eppler sollen die Oberteuringer Bürger über die Motive der überparteilichen Zusammenarbeit zukünftig besser informiert werden. Bei einer Aussprache im Rahmen der Nominierungsversammlung sei von der Vereinsspitze und den Kandidaten gefordert worden, dass sie 2019 einen intensiveren Wahlkampf führen. Nicht gerade leichter mach es er der Liste, dass Oberteuringen im Wahlkreis 2 mit Markdorf, Deggenhausertal und Bermatingen die „einzige Gemeinde im Schwäbischen“ sei, wie Ralf Meßmer sagt. „Bei der Wahl sind die Kandidaten dann im Badischen nicht so bekannt“, meint der Bürgermeister. Ein Vorteil sei jedoch, dass die Oberteuringer Liste bei der nächsten Wahl in den Unterlagen weiter vorne zu finden sein wird. „Das liegt daran, dass die Liste mit Karl-Heinz Beck bereits ein Mitglied im Kreistag stellt“, meinte Eppler.

Wie der Wahlkampf geführt wird, soll laut Meßmer noch besprochen werden. Am Ende sei dies auch eine Frage der Finanzierung. Da keine Partei hinter der Liste stehe, müsse sie sich selbst finanzieren. Prospekte, Plakate, Anzeigen oder Informationsveranstaltungen – alles sei letztlich denkbar. „Für uns ist wichtig, dass die Leute wahrnehmen, dass es die Oberteuringer Liste gibt“, sagt Meßmer.

Persönlich ganz wichtig sei ihm, dass die Oberteuringer Liste parteiübergreifend ist. Der Bürgermeister steht dabei als parteiloser Bewerber auf Platz eins. Platz zwei und drei belegen CDU-Kandidaten Franz Keller und Sabine Müller. Es folgen Wolfgang Syré (Freie Wähler), Alexander Reuter (FDP), Wolfgang Metzler (CDU) und Eberhard Singer (Freie Wähler). „Das ist eine bunte Mischung aus den im Gemeinderat vertretenen Parteien“, sagt Meßmer. Es fehlt von den im Gemeinderat vertretenen Parteien nur die SPD. Über allem stehe der Gedanke, einen Vertreter aus Oberteuringen in den Kreistag zu bekommen.

Welcher Fraktion sich Meßmer im Fall einer Wahl anschließt, lässt er noch offen. Mit den großen Fraktionen habe es bereits Vorgespräche gegeben. Er will aber erst die Wahl abwarten. Dass er sich einer Fraktion anschließen würde, sei aber aber klar, als Einzelkämpfer könne man weniger bewegen. Über die Fraktion bekomme man mehr Informationen. Karl-Heinz Beck hatte sich der CDU-Fraktion angeschlossen.

Die Kandidaten der „Oberteuringer Liste“ für die Kreistagswahl 2019:

Platz 1: Ralf Meßmer (parteilos)

Platz 2: Franz Keller (CDU)

Platz 3: Sabine Müller (CDU)

Platz 4: Wolfgang Syré (Freie Wähler)

Platz 5: Dr. Alexander Reuter (FDP)

Platz 6: Wolfgang Metzler (CDU)

Platz 7: Eberhard Singer (Freie Wähler)

Ergebnis der Wahlen des Vereinsvorstands im Rahmen einer Mitgliederversammlung:

1. Vorsitzender: Wolfgang Syré (Freie Wähler)

2. Vorsitzender: Franz Keller (CDU)

Beisitzer: Maximilian Eppler (CDU), Gebhard Geiger (Freie Wähler), Alexander Reuter (FDP), Eugen Rueß (Freie Wähler), Markus Schraff (CDU), Monika Speth (CDU)K