Von Deutsche Presse-Agentur

Am neuen Hauptstadtflughafen BER hat es am Sonntag den ersten offiziellen Abflug gegeben. Eine Easyjet-Maschine mit 64 Passagieren und Flugziel London-Gatwick hob am Morgen in Schönefeld ab. Insgesamt standen am Sonntag 23 Starts und Landungen auf dem Flugplan für das neue Terminal, etwa von und nach Zürich, Istanbul und Gran Canaria.

„Das ist für uns ein großer Tag“, sagte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup. „Wir haben lange darauf hingearbeitet, dass wir hier Fluggäste begrüßen können.