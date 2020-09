Wegen zu lauter Musik ist es am Montagmorgen in der Benzstraße in Oberteuringen zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei 21-jährigen Männern gekommen. Laut eigenen Angaben verletzten sie sich gegenseitig, wobei einer der Männer vom verständigten Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.