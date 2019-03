Post in Oberteuringen eröffnet mit jungem Team

Das Gasthaus Post in Oberteuringen öffnet am Sonntag, 31. März, wieder seine Pforten. Sabrina Kellenberger (35) ist die neue Wirtin, die das Gemeindezentrum ab jetzt mit einem jungen Team bewirtet. Die langjährigen Pächter, Norbert und Susanne Finke, hatten in der Post zum Jahresende 2018 aufgehört.

Schon in der Fasnet dieses Jahres hatte Sabrina Kellenberger die Post an zwei Tagen geöffnet. Beim Kinderball und bei der Dorffasnet war gleich mal volles Haus angesagt. Darüber freute sich die neue Wirtin, „das ist sehr schön für uns, wir waren aber auch glücklich, dass uns die Narren von der Johlezunft tatkräftig unterstützt haben“, sagt sie. Eine zwanglose Eröffnung soll es jetzt am Sonntag ab 15 Uhr geben mit Willkommensgetränken für die Gäste.

Gutbürgerliches Essen

Bereits Ende 2018 hatte Kellenberger von der Gemeinde Oberteuringen, der Eigentümerin der Immobilie, den Zuschlag für die Post bekommen. An den Räume hat sie nicht viel verändert, wie sie sagt. „Im Großen und Ganzen bleibt die Post so bestehen wie sie ist“, sagt sie, „auch das Konzept bleibt gleich, mit gutbürgerlichem Essen und Events im Saal“. Die Terrasse werde wie bisher bewirtet.

„Wir sind ein sehr junges Team“, sagt Sabrina Kellenberger, dementsprechend wolle man in der Post ein bisschen moderner und frischer gestalten. Im Durchschnitt sind die Mitarbeiter um die 30 Jahre als, sagt Kellenberger. Inklusive der Wirtin arbeiten künftig fünf festangestellte Kräfte im Service und ebenso viele in der Küche. Kellenberger betreibt seit letztem Jahr auch das Bowlingcenter „Palace“ in Ravensburg, dieses Geschäft wird sie auch künftig parallel weiterbetreiben. Zuvor arbeitete sie nach eigener Aussage im Ravensburger Erlebnisbauernhof Hofgut Hügle als Eventmanagerin. Sie sei zwar keine gelernte Gastronomin, habe aber seit über zehn Jahren Erfahrung an verschiedenen Stationen in dem Bereich gesammelt.

Auf den Teller kommt laut der Wirtin weiter gut-bürgerliches Essen in der Post, „Schwein vom Landschwein und Rind vom Weiderind“, sagt Kellenberger, möglichst viele Zutaten sollen also aus der Region kommen. Marc Stoiber wird neuer Küchenchef in der Post, auch er wechselt vom Bowlingcenter Ravensburg nach Oberteuringen.

Ausreichend Arbeitskräfte

Arbeitskräfte zu finden war für die neue Wirtin nicht das große Problem: „Unser Vorteil ist, dass wir im Bowlingcenter Saisongeschäft haben“, sagt Kellenberger. Das flaue im Sommer deutlich ab. „Unseren guten Leuten können wir künftig einen Ganzjahresarbeitsplatz anbieten.“ Das sei bisher schwierig gewesen.

Die Post hat künftig an sechs Tagen die Woche auf, nur am Mittwoch ist Ruhetag. Geöffnet ist das Gasthaus etwa von zehn bis 14 Uhr und nachmittags wieder ab 17 Uhr. Am Wochenende ist durchgehend Betrieb.