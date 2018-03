Die Bezugs- und Absatzgenossenschaft Oberteuringen (BAG) hat die Jahresbilanz für das Geschäftsjahr 2016/2017 bei ihrer 97. Generalversammlung am Montag im Kulturhaus „Mühle“ vorgestellt. Dabei fiel der Gesamtwarenumsatz von 4 400 517 Euro um 11,2 Prozent oder 555 387 Euro geringer im Vergleich zum Vorjahr aus. Insgesamt wurde für das Geschäftsjahr 2016/2017 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 239 217 Euro ausgewiesen, das zum Ergebnis führte, dass keine Dividende an die Mitglieder ausgeschüttet werden konnte.

„Was einer nicht schafft, das schaffen viele“, diese Leitworte von Friedrich Wilhelm Raiffeisen, einer der Vordenker der Genossenschaftsbewegung, dessen 200. Geburtstag in diesem Jahr gefeiert wird, kann nicht zutreffender für die BAG Oberteuringen sein. Natürlich war allen Verantwortlichen und auch den aktuell 141 Genossenschaftsmitgliedern klar, dass der 2015 begonnene und mit der Eröffnung am 30. Juni 2017 fertiggestellte Um- und Neubau des Edeka- und Raiffeisenmarktes so seine finanziellen Einbußen und Belastungen mitsich bringen würde. Und trotz eines zweiten außergewöhnlichen Geschäftsjahres mit einem Jahresfehlbetrag von 239 217 Euro blicken die Mitglieder voller Zuversicht in die Zukunft. Dabei können sie stolz darauf sein, dass – heute bestimmt nicht üblich – die veranschlagte Investitionssumme von 5,5 Millionen Euro eingehalten werden konnte. Ein Ergebnis, dass nur durch die Bereitschaft und Engagement aller Beteiligten erzielt werden konnte und dem Bürgermeister Ralf Meßmer „größten Respekt“ zollte. „Sie sind ein Riesengewinn für die Gemeinde“, stellte er heraus.

Neubau und Frost senken Zahlen

Landwirtschaftliches Lagerhaus, Raiffeisenmarkt, Edeka-Markt, Avia-Tankstelle und Rotachstation – alle zusammen die Bezugs- und Absatzgenossenschaft Oberteuringen – haben im Geschäftsjahr 2016/2017 einen Gesamtumsatz von 4 874 453 Euro erzielt, ein Umsatz, der um 8,9 Prozent geringer gegenüber dem Vorjahr ausfiel. Den Rückgang, vor allem im Bereich des Lagerhauses um 16,8 Prozent sowie des Edeka-Marktes um rund 15 Prozent führte der Vorsitzende Martin Amann natürlich auf den die Umbau- und Umzugsmaßnahmen, den damit verbundenen eingeschränkten Parkplatzmöglichkeiten sowie den Frostschäden im April vergangenen Jahres zurück.

Martin Amann stellte die Entwicklungen der einzelnen Bereiche vor: So konnte im Lagerhaus der Umsatz der Warengruppen Futter- und Düngemittel, Pflanzenschutz sowie feste Brennstoffe einen Rückgang gegenüber dem Vorjahr verzeichnen. Dagegen konnte sich der Umsatz im Raiffeisenmarkt mit 14,9 Prozent schon etwas erholen, meinte Amann.

Unwegsamkeit und die ungenügende Parkplatzsituation erklären das Minus von rund 15 Prozent im Edeka-Markt. Amann dankte aber den Kunden, die die Modernisierung mitgegangen wären.

Bei der BAG-Tankstelle konnte der Umsatz mengenmäßig um 5,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden. Die gefallenen Mineralölpreise sowie alternative Energien und voller Lagertanks hätten dazu geführt, dass im Mineralölhandel eine rückläufige Entwicklung um 18,2 Prozent zu beklagen war, bedauerte Amann. Und an der Rotachstation konnte Amann eine Kraftstoffumsatzsteigerung um weitere 12 Prozent gesteigert werden, genauso wieder Shopumsatz und das Waschgeschäft.

Zuversichtlicher Ausblick

Zusammenfassend stellte Geschäftsführer Albert Roth fest, dass hohe Sonderkosten, rückläufiger Umsatz, sinkende Einträge zu dem Jahresfehlbetrag von 239 218 Euro geführt hätten, aber: „Es wurden Werte für die Zukunft Ihrer Genossenschaft geschaffen. Attraktive Verkaufsflächen, großzügige Parkflächen, moderne Technik und Einrichtung sichern die Zukunft der BAG“, so der zuversichtliche Ausblick von Roth.

Wie jedes Jahr schieden turnusgemäß Mitglieder vom Vorstand und Aufsichtsrat aus. Dieses Mal waren es Aufsichtsratsmitglieder Robert Bischof, Otto Herz und Rudi Kramer. Alle Drei stellten sich zur Wiederwahl und wurden von der Mitgliederversammlung einstimmig gewählt.