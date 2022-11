Pop-und Jazz Chor „ Voice Affair“ singt in der Mühle Oberteuringen

Der Pop- und Jazz Chor „Voice Affair“ aus Ravensburg, tritt am Samstag, 12. November, in der Oberteuringer Mühle auf. Das Jubiläumskonzert anlässlich des 20-jährigen Bestehens der „Kultur in der Mühle“ steht unter der Leitung von Kristina Stary. „Voice Affair“ singt unter anderem bekannte Jazzstandards, Songs aus dem Genre Worldmusic sowie Arrangements von Popsongs und Chorballaden. In der Vergangenheit hat der Chor gemeinsame Auftritte mit rennomierten Chören gehabt, wie dem „Bonner Jazz Chor“, und trat beim Chorfestival 2022 in Leipzig auf. „Voice Affair“ wird bei ausgewählten Stücken von einer Combo mit Piano, Drums, Saxofon, Querflöte, Bass und solistischen Einlagen und eigenen Arrangements begleitet. Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Raiffeisenbank Oberteuringen, im Rathaus Oberteuringen unter Telefon 07546/29922 oder als Online Reservierung unter www.muehle-ot.de. Tickets an der Abendkasse können ab 18.45 Uhr gekauft werden oder unter:07546/29957.