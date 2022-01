Mehrere Hundert Euro Sachschaden hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Montag gegen 14.45 Uhr an einem geparkten Fiat Ducato in Oberteuringen verursacht.

Weil der Unbekannte nach dem Unfall in der Panoramastraße einfach das Weite suchte, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, ermittelt nun die Polizei Friedrichshafen wegen Verkehrsunfallflucht.