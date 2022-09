Pizzico di Sole bringen die Sonne Italiens in die Mühle Oberteuringen

Das Trio Pizzico di Sole, mit Sandra Dell‘ Anna (Gesang/Gitarre), Miguel Omar Berberena (Piano/Cajon, Percussion) und Matias Collantes (Gitarre/E-Gitarre/Background Gesang), leitet am Samstag, 17. September, um 20 Uhr das Festprogramm zum 20-jährigen Bestehen der „Kultur in der Mühle“ in Oberteuringen ein. Es wird laut Vorschau ein italienischer Musikabend, der das herrliche Gefühl von Sonne auf der Haut, von Urlaub mit transportiert. Die Lieder des Trios werden hauptsächlich auf Italienisch gesungen. Einflüsse ihrer Heimat verbinden die vertraute Musik italienischer Sommernächte mit leidenschaftlichen Latin Jazz Klängen bis zu Cumbia, Salsa und Reggae. Karten gibt es im Vorverkauf im Rathaus Oberteuringen, Telefon 07564/29922, in der Raiffeisenbank Oberteuringen, an der Abendkasse, oder online unter www.muehle-ot.de.