Pfarrer Rainer Baumann verlässt die Gemeinde

Begleitet von Sonne, Regen und Gewittern stand das Wochenende vom 23. bis zum 25.Juli bei der evangelischen Kirchengemeinde Oberteuringen ganz im Zeichen des Abschieds, wie einer Pressemitteilung zu entnehmen ist. Nach 18 Jahren Pfarrdienst verlässt Pfarrer Rainer Baumann die Gemeinde. Über diese lange Zeit prägte er die seelsorgerische Arbeit und entwickelte mit ehrenamtlichen Mitarbeitern neue Angebote innerhalb der eigenen Kirchengemeinde und auch in der ökumenischen Zusammenarbeit mit der katholischen Kirchengemeinde.

Bereits am Freitagabend begann deshalb das Wochenende mit geladenen Gästen und Wegbegleitern bei einer offiziellen Verabschiedung im Saal des Restaurants Post in Obertreuringen. Musikalisch umrahmt nahmen Wegbegleiter Abschied und zeigten dadurch auch die große Lücke auf, die nach dem Weggang von Pfarrer Baumann nicht nur in der Kirchengemeinde entstehen werde. Im Anschluss an die Grußworte bestand dann die Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen, Erinnerungen auszutauschen und Lebewohl zu sagen.

Der Sonntag sollte im Zeichen des Abschieds aus der Kirchengemeinde stehen. Dabei wurde der Gottesdienst und der sich daran anschließende Stehempfang im Freien vorbereitet, um allen Gemeindemitgliedern die Möglichkeit bieten zu können, am Abschiedsgottesdienst „ihres Pfarrers“ teilnehmen zu können. Stühle, Bierbänke, Sonnenschirme und ein Pavillon sollten das große Vorhaben ermöglichen. Auch der portable Altar und die Kanzel bereicherten den Kirchenraum unter freiem Himmel. Der Mut der Kirchengemeinde sei belohnt worden und so konnte zwischen zwei Gewittern ein Gottesdienst im Freien mit musikalischer Begleitung durch den Gospelchor Oberteuringen/Ailingen stattfinden. Über 100 Personen kamen zur evangelischen Kirche, um dort Pfarrer Baumann in seiner letzten Predigt zu hören und ihm persönlich Dank zu sagen für all das Tun und Sein in der Gemeinde.

Pfarrer Baumann kam in seiner Abschiedspredigt unter anderem auch auf die Kirche der Gemeinde zu sprechen, die ein Sinnbild für die Freiheit und Hoffnung der evangelischen Christen hier in der eher katholisch geprägten Landschaft sei. „Das Kirchlein hier in Oberteuringen hat es mir immer angetan: gebaut von Menschen, die viel Zeit investiert haben, vor 66 Jahren, um sich in und für die wachsende Gemeinde einen Raum für Gemeinschaft zu schaffen; ein Raum voller Schlichtheit und gerade deshalb voller Schönheit, weil er die Menschen nicht klein und unbedeutend macht und ihnen dennoch ein Gefühl von Nähe und Geborgenheit und - im Winter nicht unwichtig – von Wärme zu geben vermag.“