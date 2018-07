Zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Pfänderstraße in Oberteuringen sucht die Polizei Zeugen: Bislang unbekannte Täter gingen am Freitag zwischen 19 und 22 Uhr über ein Wiesengrundstück zur Gebäuderückseite und hebelten dort eine Terrassentür auf.

Die Einbrecher durchwühlten in der Wohnung einige Behältnisse und entwendeten daraus Schmuck mit noch nicht bekanntem Wert. Durch den Einbruch entstand Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen unter der Telefon 07541 /7010 zu melden.