Pedelec-Fahrer mit 2,6 Promille erwischt

Mit rund 2,6 Promille ist ein Radfahrer am Donnerstagabend in der Gehrenbergstraße in Oberteuringen unterwegs gewesen. Nachdem der Mann an einer von der Polizei eingerichteten Kontrollstelle unsicher von seinem Fahrrad abstieg und mitteilte, dass er besser sei, wenn er gehen würde, führten die Polizisten einen Test durch. Aufgrund des Ergebnisses veranlassten die Polizisten in einem Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe. Den älteren Herrn, dessen Weiterfahrt untersagt wurde, erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, heißt es im Polizeibericht.