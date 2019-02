Oberteutringer Gemeinderat: Die Schule gehört ins Zentrum

Einstimmig hat der Gemeinderat Oberteuringen am vergangenen Donnerstag beschlossen, die Teuringer-Tal-Schule auf dem Gelände der Tennisplätze an der Rotach neu zu bauen. Vor der Abstimmung hat Bürgermeister Ralf Meßmer die Anregungen der Bürger vorgestellt, sowie die jeweiligen Vorschläge zur Abwägung der Verwaltung. In der Aussprache haben alle Gemeinderäte für den Standort „Tennisplätze“ plädiert.

Die meisten Anregungen, die die Gemeindeverwaltung im Rahmen der Bürgerbeteiligung erreicht haben, betreffen die Verkehrs- und die Parksituation. Der Schulstandort soll zentral liegen, aber der Verkehr soll aus dem Dorf. Die Bushaltestelle für Schulbusse muss unmittelbar an das Schulgelände grenzen, wenn die Aufsichtspflicht durch die Schule erfüllt werden soll, was Rektorin Julie Adams ausdrücklicher Wunsch ist.

Der Franz-Roth-Platz wird als idealer Mittelpunkt gesehen, der bereits heute als Parkplatz für Sporthalle, Musikerheim, Kindergärten, Friedhof, Sportstadion, Gasthof „Die Post“ und Spaziergänge an der Rotach dient. Ausreichendes Platzangebot ist ein wichtiger Wunsch der Bürgerschaft, möglichst mit Erweiterungspotenzial, sowohl was die Größe und Zahl der Schulräume betrifft, als auch die Möglichkeiten auf dem Schulhof. Der Wunsch nach Vermeidung von Stress durch die Baustelle und unterschiedliche Containerstandorte während der Bauzeit wird durch die Aufgabe des alten Standorts verwirklicht. Einzelne Bedenken wegen der Verlegung der Tennisplätze und der Bebauung des Rotachparks sowie die Notwendigkeit, die Schule zu umzäunen, stehen ebenfalls auf der Liste, die der Bürgermeister im Rat vortraug. Weitere alternative Standorte werden außerdem ins Spiel gebracht. Ihnen wird jedoch weniger Gewicht beigemessen, als den Vorteilen, die im Standort „Tennisplätze“ gesehen werden.

Lob für den Tennisverein

In der anschließenden Aussprache haben alle Gemeinderäte für den Standort „Tennisplätze“ plädiert und die Bereitschaft des Tennisvereins zur Verlegung seiner Anlage honoriert. Einhelliger Wunschstandort für den Verein ist nahe am Sportstadion. Eugen Rueß (FW) appelliert an den Mut zur Zukunft. Sabine Müller (CDU) ist froh, dass der Umbau, für den ursprünglich alle waren, nun im Hinblick auf die neuen Untersuchungsergebnisse nicht realisiert wird.

Günther Schnappauf (SPD) sieht angesichts von Verkehrssituation und Zukunftsplanung keine Alternative zum Standort Tennisplätze. Max Eppler (CDU) merkt an, dass er sich schwer mit der Entscheidung tue, da jeder Euro mehr die Gemeinde belaste. Auch für Jürgen Schorpp (CDU) ist es nicht einfach. Aber die Schule gehöre ins Zentrum, wofür bereits die Planung vor 60 Jahren Maßstäbe gesetzt habe. Wolfgang Metzler (CDU) fordert, dass nicht aus Kostengründen die zweitbeste Lösung gewählt werde, dies sei nicht zukunftsweisend. Alexander Reuter (FDP) ergänzt, dass es kein anderer Standort verkrafte, wenn 100 Kinder gleichzeitig mit dem Auto gebracht oder abgeholt würden. Alexander Amann (CDU), Eberhard Singer (FW) und Wolfgang Syré (FW) schließen sich ihren Vorrednern an und sehen den Standort „Tennisplätze“ als richtigen, besten Platz (Amann) für das neue pädagogische Konzept (Syré).

Bürgermeister Ralf Meßmer sieht angesichts der prognostizierten Schülerzahlen das Risiko, zu groß zu bauen, kleiner als umgekehrt und unterstützt das einstimmige Votum der Gemeinderäte als richtige Entscheidung für die Zukunft der Gemeinde und der Kinder.