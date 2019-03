Oberteuringer Straßen sollen saniert werden

Verschiedene Straßen in Oberteuringen sollen in diesem Jahr saniert werden. Zu einem bereits beschlossenen Konzept aus dem Jahr 2018 kommen jetzt noch vier weitere Maßnahmen hinzu. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen.

Laut der Gemeindeverwaltung weisen eine ganze Reihe von Straßen in Oberteuringen erhebliche Schäden auf. Deshalb hatte der Gemeinderat bereits 2018 ein Sanierungspaket über 216 700 Euro geschnürt, dafür hätte die Firma Strabag aus Langenargen an acht verschiedenen Stellen die Straße sanieren sollen. Leider seien die Arbeiten im Jahr 2018 nicht ausgeführt worden, heißt es seitens der Verwaltung weiter. In den nächsten Montane soll es aber losgehen.

Auch für 2019 stehen im Haushalt von Oberteuringen 70 000 Euro zur Verfügung. Deshalb wurde jetzt die Prioritätenliste erweitert, in der Hoffnung, dass die Arbeiten direkt an den bestehenden Auftrag angehängt werden können. Zusätzlich saniert werden sollen die Hofäckerstraße (13 700 Euro), die Straße von Oberteuringen nach Bibruck (11 500), die Bachhäckerstraße (27 400 Euro) und die Eulenstraße (8900 Euro). Somit würde sich das Sanierungsvolumen um rund 61 500 Euro erhöhen. Für das Jahr 2020 sind weitere Straßensanierungen in Höhe von 270 400 Euro geplant.