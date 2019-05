Ein Privatprojekt der besonderen Art entsteht in Bad Saulgau: Hans-Jörg Reisch, Geschäftsführer des Bad Saulgauer Bauunternehmens Reisch, hat bei der Stadt Bad Saulgau den Bauantrag für ein Wohnhaus mit 19 Wohnungen eingereicht. Es wird auf dem Gelände der Gärtnerei Braun – „Der Blumengarten beim Thermalbad“ – an der Lindenstraße gebaut. Geplanter Baubeginn ist Anfang 2022. Darüber informierte Thorsten Kassner, Leiter des Baurechtsamts, den Technischen Ausschuss in der öffentlichen Sitzung am Donnerstagabend, 9.