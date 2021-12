Oberteuringer IHSE GmbH übernimmt Mehrheit an kvm-tec

Die Oberteuringer IHSE GmbH, die zur Brockhaus Technologies AG gehört, hat laut einer Pressemitteilung eine Mehrheitsbeteiligung an der kvm-tec Holding GmbH erworben. IHSE gilt als Spezialist im Bereich der KVM-Technologie, die es ermöglicht Daten schnell und sicher zu übertragen.

Die 2006 gegründete kvm-tec entwickelt und vertreibt flexible und hochsichere KVM-over-IP-Lösungen zur Verlängerung und Umschaltung von Computersignalen, heißt es in der Pressemitteilung. Das Unternehmen ermögliche die Übertragung von Computersignalen über das standardisierte IP-Protokoll in vorhandenen Netzwerken. IHSE, laut eigenen Angaben ein weltweit technologisch führender Anbieter für KVM-Lösungen (Keyboard, Video, Mouse) über proprietäre Netzwerkprotokolle, erweitere mit dem Kauf sein Produktportfolio und seine Kundenbasis.

Technik für Kontrollräume

Die Technik des IT-Security-Spezialisten IHSE werde demnach insbesondere in sogenannten „Mission-Critical“ Anwendungen genutzt, wie etwa in der Flugsicherung, in Kontrollräumen sowie im Versorgungs- und Transportwesen. Auch in der Industrie, im Fernsehen und Rundfunk (Broadcasting) sowie in der Post-Production oder im öffentlichen Sektor kommen laut IHSE zunehmend KVM-Lösungen zum Einsatz. IHSE erschließe sich mit dem Kauf von kvm-tec eine weltweite Kundenbasis, die zukünftig vom internationalen Vertriebsnetz mit Standorten in Deutschland, den USA, Singapur und China profitieren werde. Neben dem gemeinsamen Vertrieb sehen die Geschäftsführung von IHSE und kvm-tec Synergiepotenziale zudem im Einkauf und der Produktion, kvm-tec mit Hauptsitz im österreichischen Tattendorf beschäftige aktuell 28 Mitarbeiter.