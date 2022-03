Oberteuringer Feuerwehr macht gute Erfahrungen mit Onlineunterricht

Retten, Löschen, Bergen, Schützen sind die Aufgaben der Feuerwehren - bei berufsmäßigen Organisationen genauso wie bei den Freiwilligen Feuerwehren, in denen Ehrenamtliche diese hoch anspruchsvollen Tätigkeiten ausführen. Pressesprecher Maximilian Eppler von der Freiwilligen Feuerwehr Oberteuringen gibt im Interview mit Gudrun Schäfer-Burmeister Auskunft, welche Änderungen die Corona-Pandemie insbesondere im Übungsbetrieb mit sich gebracht hat.

Was ist anders für die Freiwillige Feuerwehr Oberteuringen in Corona-Zeiten? Was ist dazugekommen? Was ist entfallen?

Abgesehen von dem Mehraufwand durch verstärkte Infektionsschutzmaßnahmen und Coronatestungen fehlt den Mitgliedern der Einsatzabteilung am meisten natürlich der wichtige kameradschaftliche Austausch untereinander. Neben geplanten Ausflügen, der Mitwirkung am Blütenfest, der Ausrichtung des Floriansfestes und der Jahresabschlussfeier musste auch das gemütliche Beisammensein nach Einsatz und Übung leider unterbleiben. Die Einrichtung der Feuerwehr gilt hier als kritische Infrastruktur, weshalb die Einsatzfähigkeit uneingeschränkt sichergestellt werden muss. Daraus leitet sich auch für die Mitglieder der Einsatzabteilung eine besondere Verpflichtung zum verantwortungsbewussten Handeln ab.

Wie übt die Feuerwehr in Corona-Zeiten?

Auch die Freiwillige Feuerwehr Oberteuringen ist den dynamischen Entwicklungen der Coronalage und den daraus abgeleiteten Beschränkungen für den Dienstbetrieb unterworfen. Während im Sommer letzten Jahres wieder ein nahezu uneingeschränkter Übungsdienst möglich war, musste gegen Jahresende das Üben in Präsenz vorläufig eingestellt werden. Um den hohen Ausbildungsstand in der Oberteuringer Einsatzabteilung zu halten, werden seitdem Übungen in digitaler Form abgehalten. Dabei werden aktuell vorwiegend theoretische Ausbildungsinhalte vermittelt, die aber auch unter „normalen“ Umständen losgelöst von Corona in der dunklen und kalten Jahreszeit in Vortragsform gehalten worden wären. Langsam zeichnet sich die Möglichkeit ab, wieder in Präsenz zu üben. Erste Übungen sind für März 2022 geplant.

Wie läuft eine digitale Übung ab?

Die Freiwillige Feuerwehr Oberteuringen nutzt für die "Onlineübungen" eine gängige kostenfreie webbasierte Videochat-Plattform. Nach der Begrüßung durch den Kommandanten werden allgemeine Informationen an die Teilnehmer weitergegeben. Im Anschluss werden durch eine Führungskraft vorbereitete Übungsinhalte entweder per Präsentation, Lehrvideo oder sonstigen digitalen Formaten vermittelt. Durch die Möglichkeit der zweiseitigen Kommunikation können Teilnehmer zu einzelnen Punkten auch Nachfragen stellen und Erfahrungen austauschen.

Wie sieht es bei der Jugendfeuerwehr aus?

Auch die Jugendfeuerwehr nutzt die gleiche Plattform wie die aktive Einsatzabteilung für ihre „Onlineübungen“. Da den Kindern und Jugendlichen diese digitalen Formate durch die Praxis im schulischen Umfeld nicht fremd sind, funktioniert dies reibungslos. Die im Durchschnitt circa 15 Teilnehmer sind dabei zwischen 10 und 16 Jahre alt. Auch hier werden vorbereitete Übungsinhalte entweder per Präsentation, Lehrvideo oder sonstigen digitalen Formaten vermittelt. Dabei wird besonders auf den spielerischen und altersgerechten Einsatz von geeignetem Unterrichtsmaterial geachtet. Hier gibt es im Bereich der Jugendausbildung bereits entsprechende Vorlagen und Inhalte von Verbänden wie z.B. der Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg. Solche kindgerechten Inhalte sind beispielsweise Themen wie die Unfallverhütung in der Jugendfeuerwehr, Konfliktbewältigung, Rätsel und Quizfragen.

Wie ist die Bereitschaft, bei Einsätzen und Übungen unter Corona-Bedingungen mitzumachen?

Die Resonanz bei den „Onlineübungen“ ist sowohl bei der aktiven Einsatzabteilung mit durchschnittlich 25 Teilnehmern wie auch bei der Jugendfeuerwehr mit jeweils rund 15 Teilnehmern erfreulicherweise recht hoch. Das Interesse an Weiterqualifizierung und gegenseitigem Austausch scheint hier ein hoher Motivationsfaktor zu sein. Die Einsatzbereitschaft der aktiven Einsatzabteilung hat während der Pandemiezeit insbesondere wochentags eine sehr positive Entwicklung genommen. Dieser Effekt ist unter anderem auf den stärkeren betrieblichen Einsatz von Homeoffice zurückzuführen, was auch die Tagesverfügbarkeit von Einsatzkräften in Oberteuringen deutlich erhöht. Hier sehen wir auch für die Zukunft eine Chance, die Herausforderung der schwierigen Tagesverfügbarkeit aufgrund vieler beruflicher Auspendler, etwas zu kompensieren.