Oberteuringer CDU setzt auf Frauenpower

Sechs Frauen hat die Oberteuringer CDU als Kandidatinnen für die Gemeinderatswahl am 26. Mai aufgeboten. Bei der Nominierungsversammlung am Dienstagabend im Hotel Obstgarten wurde die Liste mit 14 Bewerbern verabschiedet. Von den bisherigen CDU-Räten tritt lediglich Wolfgang Metzler nicht mehr an zur Wahl. Mit einem Durchschnittalter von 42 Jahren bietet die CDU ein realtiv junges Team auf.

„Von 14 Kandidaten sind sechs Frauen, darauf können wir stolz sein“, sagt Maximilian Eppler, der den Wahlkampf für die CDU in Oberteuringen organisiert. Das sei heutzutage keine Selbstverständlichkeit. „Wir denken, dass wir mit dieser jungen, dynamischen Liste ein attraktives Wahlangebot für die Bürger von Oberteuringen bieten können“, sagt Eppler weiter, der mit 23 Jahren der jüngste auf der Liste ist. Vor fünf Jahren war er mit 18 Jahren erstmals in den Gemeinderat gewählt worden. „Der Wahlvorschlag der CDU für die kommende Gemeinderatswahl ist somit jünger und weiblicher denn je.“ Insgesamt bringe das Team auch die nötige Erfahrung mit, „die Mischung stimmt“.

Müller auf Platz eins

Auch die Nummer eins auf der Liste ist eine Frau: Die derzeitige Fraktionsvorsitzende der CDU im Gemeinderat, Sabine Müller. „Ich bin sehr zufrieden mit der Kandidatenliste“, sagte Müller, die sich ebenfalls freut, dass sich sechs Frauen haben aufstellen lassen. „Wir haben eine gute Berufsmischung und die Teilorte sind alle repräsentiert.“ Auch über das Frauennetzwerk BoRa habe man Kandidatinnen finden können, meint Müller. Alle Kandidaten auf der CDU-Liste hätten auch Chancen, am Ende gewählt zu werden. „Alle möchten sich einbringen, die Sitzungen sind sehr konstruktiv.“

Wichtige Themen für die CDU bleiben auch künftig die Schulerweiterung, der Breitbandausbau oder der Radweg nach Urnau. „Aber es sollen nicht die alten Hasen alle Inhalte vorgeben“, sagt Müller. „Wir setzen uns gemeinsam an einen Tisch.“ Mit allen, die jetzt auf der Liste sind, soll auch ein Programm erarbeitet werden. „Wir haben Leute aus verschiedenen Bereichen, vom Sozialen bis zum Sport, jeder darf seine Ideen mit einbringen“, sagt Müller, „wir möchten da nichts vorsetzen.“

Metzler hört auf

Der einzige von aktuell sieben CDU-Gemeinderäten, der nicht weitermacht, ist Wolfgang Metzler, der in Bitzenhofen das Restaurant und Hotel am Obstgarten betreibt und der nach 15 Jahren und drei Wahlperioden auhört. „Der Grund ist nicht, dass es mir keinen Spaß mehr macht“, sagte Metzler der SZ, „sondern es ist beruflich und familär bedingt, manchmal geht einem einfach die Zeit aus.“

„Es ist immer schwer, Kandidaten zu finden“, sagte Markus Schraff ,der Ortsvorsitzende der CDU Oberteuringen zum Nominierungsprozess. „Ich bin stolz, dass wir das geschafft haben.“ Laut Schraff sind nicht alle Kandidaten auf der Liste auch CDU-Mitglieder. „Das ist bei uns keine Pflicht, für uns zählt die Persönlichkeit und die Verbundenheit mit Oberteuringen“, sagte Schraff, der selbst nicht für den Gemeinderat kandidiert.

Die Oberteuringer CDU stellt ihren Wahlkampf unter das Motto „#pOTential“. „Oberteuringen hat Potenzial, das auch weiterhin geweckt werden möchte“, sagt Eppler dazu, „unter dem Wahlslogan „#pOTential“, der uns bis zum Wahltermin begleiten wird, möchten wir einen dialogorientierten Wahlkampf der etwas anderen Art führen.“

Zwei besondere Termine wurden am Dienstag auch schon bekanntgegeben. Am 11. Mai will die CDU mit einem amerikanischen Schulbus durch Oberteuringen fahren und in den verschiedenen Teilorten das Gespräch mit den Bürgern suchen und kulinarische Köstlichkeiten servieren. Auch beim Blütenfest will die CDU Flagge zeigen und vom 26. April bis zum 1. Mai Wahlkampf machen. „Uns war wichtig, früh in die inhaltliche Arbeit mit den Kandidaten zu gehen. Unser Ziel sind sieben Sitze plus x“, sagt Maximilian Eppler.

CDU-Kandidaten

Unter der Leitung des früheren Oberteuringer Bürgermeister Karl-Heinz Beck, der zunächst zum Versammlungsleiter gewählt wurde, hat die CDU-Ortsgruppe Oberteuringen am Dienstag im Hotel Obstagarten ihre Kandidatenliste für die Gemeinderatswahl am 26. Mai 2019 verabschiedet:

1. Sabine Müller

2. Franz Keller

3. Jürgen Mehr

4. Maximilian Eppler

5. Jürgen Schorpp

6. Alexander Amann

7. Patricia Baumgart

8. Severin Bosch

9. Waltraud Fischer

10. Christian Gührer

11. Ulrich Krämer

12. Saskia Köstlinger

13. Petra Mecking

14. Melanie Riether