Oberteuringer Bauhof ist für den Winter gerüstet

Zu einer speziellen Fahrzeugschau hat Bauhofleiter Gebhard Gührer die Oberteuringer Gemeinderäte geladen. Alle Nutzfahrzeuge, die im Straßendienst zum Einsatz kommen, waren vorgefahren, darunter auch die für den bevorstehenden Winter gerüsteten Räum- und Streu-Geräte.

Seit 2005 übernimmt die Firma Walser als Lohnunternehmen einen Teil der Arbeiten. An ihre Fahrzeuge wurden die Streuer und Schieber montiert, sodass sie ab sofort abrufbereit sind. Gührer erklärte, dass die Koordination über die Straßenmeisterei in Markdorf erfolge. Bauverwaltungsleiter Werner Wetzel hatte die Zahlen parat, die die Ausgaben der letzten Jahre für Neuanschaffungen bezifferten. Etwa 23 600 Euro entfielen im Jahr 2018 auf einen Schneepflug und auf einen Winterdienststreuer. Die Gemeinderäte konnten sich davon überzeugen, dass alles gut in Schuss ist, aber der Zahn der Zeit manchen Ersatz in der nächsten Zukunft erforderlich machen wird. Je nach Einsatzort werden unterschiedliche Fahrzeuge und Splitt oder Salz verwendet. Die Bushaltestellen müssen von Hand geschippt werden. Einer der Mitarbeiter drückte die Unterstützung durch die Bürgerschaft lachend folgendermaßen aus: „Das ist der beste Job im Jahr, da wirst du am wenigsten verseggelt.“