Oberteuringens Macher Brandl: „Es läuft so gut wie gar nichts zusammen bei uns“

Nach der 0:5-Heimpleite gegen die U 23 des VfB Friedrichshafen ist die Ratlosigkeit im Lager des Fußball-A-Ligisten SV Oberteuringen nicht zu übersehen gewesen. Nach einer mehr als ordentlichen Hinrunde wartet der SVO seit dem 7:1-Auftaktsieg ins Jahr 2019 gegen den FC Dostluk Friedrichshafen am 17. März auf einen Dreier und belegt mit 35 Punkten Platz fünf. Der TSV Tettnang und die SpVgg Lindau, die am vehementesten um den Relegationsplatz kämpfen, sind beide schon sieben Punkte entfernt.

Thomas Schlichte hat mit Hartmut Brandl, dem Sportlichen Leiter des SV Oberteuringen, gesprochen.

Herr Brandl, wie erklären Sie sich den momentanen Leistungsabfall bei Ihrer Mannschaft?

Es ist derzeit einfach so, dass wir die guten Leistungen der Vorrunde nicht mehr abrufen können. Ich glaube, dass das auch daran liegt, dass wir aktuell in jedes Spiel mit einer anderen Besetzung gehen müssen, was ich allerdings nicht als Ausrede gelten lassen möchte.

Woran hat es dann gelegen, dass Sie als Tabellenfünfter dem Sechsten klar unterlegen waren?

Wir waren in allen Belangen unterlegen – läuferisch, gedanklich und spielerisch. Wir hatten zudem eigentlich überhaupt keine Torchance, was natürlich viel zu wenig ist. Es läuft derzeit eigentlich so gut wie gar nichts zusammen.

Gut also, dass Sie bereits vor dem Jahreswechsel viele Punkte gesammelt haben.

Das ist richtig. Da war in so mancher Partie – so ehrlich muss man sein – eben auch das Glück auf unserer Seite wie beispielsweise bei den knappen 1:0-Siegen gegen Ailingen und Schlachters. Wir müssen uns dieses Glück eben wieder erzwingen und darauf hoffen, dass die Spieler ihr wahres Leistungsvermögen baldmöglichst wieder abrufen können.