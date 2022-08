Oberteuringens Freiwillige Feuerwehr lädt zum Floriansfest 2022

Die Freiwillige Feuerwehr Oberteuringen lädt am kommenden Sonntag, 28., und Montag, 29. August zum diesjährigen Floriansfest am Feuerwehrhaus Oberteuringen ein. Am Sonntag steigt der Frühschoppen ab 10.30 Uhr mit dem Musikverein Oberteuringen samt anschließendem Mittagessen, Kaffee und Kuchen und einem gemütlichen Hock. Am Montag spielt ab 18.30 Uhr die Blasmusik-Band Schippe 7 beim Feierabendhock. Beim Floriansfest kredenzt die Feuerwehr ofenfrische schwäbische Dinnete, Hähnchen, Pommes, Wurst und Steak. Für Kinder gibt es Rundfahrten mit dem Feuerwehrauto und eine Hüpfburg.