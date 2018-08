Oberteuringen will Jugendraum neu beleben

In Oberteuringen soll der Jugendraum in der Sporthalle bald wiederbelebt werden. Darauf hat sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung verständigt. Für Jugendliche zweier Altersgruppen soll es demnach schon ab September wieder ein spezielles Angebot geben. Die Verwaltung wurde beauftragt, sich um entsprechendes Fachpersonal zu kümmern.

„Wir gehen momentan von zwei Gruppen aus, den Sechs- bis Zehnjährigen und den Zehn- bis 15-Jährigen“, sagt Bürgermeister Ralf Meßmer im Gespräch mit der Schwäbische Zeitung. Oberteuringen habe den großen Vorteil, dass bereits ein Raum für die Jugendarbeit vorhanden ist, der aber zuletzt nicht genutzt wurde. Bis zur Renovierung der Sporthalle ab dem Jahr 2016 hatte es in Oberteuringen bereits zweimal pro Woche einen Jugendtreff im Jugendraum gegeben, der von Sozialpädagogikstudenten betreut wurde. Mit der Generalsanierung der Halle lief das Programm, das unter dem Motto „Youth Zone“ stattfand, jedoch aus.

„Der Gemeinderat hat jetzt die Grundsatzentscheidung getroffen, dass wir uns um neues Personal kümmern“, sagt Bürgermeister Ralf Meßmer, der die Jugendarbeit in seiner Gemeinde neu aufstellen will. Eine sozialpädagogische Fachkraft soll sich als „kommunaler Jugendreferent“ um die Konzeption für das Angebot kümmern, eine weitere Person soll dann die Betreuungszeiten im Jugendraum abdecken. Dies könne auch im Rahmen eines Mini-Jobs geschehen. Erste Personalgespräche seien bereits geführt worden.

„Wir wollen den Jugendraum jetzt wiederbeleben und direkt im September starten“, sagt Rainer Groß, der Leiter der Oberteuringer Hauptverwaltung. Ein entsprechendes Konzept soll laut Groß dann mit den Jugendlichen zusammen entwickelt werden. Man wolle nicht einfach ein starres Konzept vorgeben und durchziehen, sondern die Jugendlichen in die Planungen miteinbeziehen.

„Bis Ende des Jahres soll das Konzept stehen“, sagt Groß. Der Jugendraum soll zunächst zweimal für zwei Stunden in der Woche geöffnet werden. Für die Jüngeren am späten Nachmittag, laut Groß etwa von 17 bis 19 Uhr. Für die Älteren dann etwas später.

„Wir haben zum Glück eine sehr gut funktionierende Jugendarbeit in unseren Vereinen in Oberteuringen“, sagt Rainer Groß weiter. Man habe also nicht den ganz großen Druck gehabt, den Jugendraum wieder zu eröffnen. Der Jugendraum sei aber ein wichtiger Teil der Gemeinwesenarbeit der Gemeinde, die hauptsächlich im neuen Haus am Teuringer angesiedelt ist. Er sei ein wichtiger Baustein. Im Haushalt sind laut Verwaltung für das laufende Jahr 3200 Euro für die Jugendarbeit eingeplant. Für das kommende Jahr geht man von Kosten in Höhe von 17 000 Euro aus.

Seit dem Abschluss der Generalsanierung der Turnhalle in Oberteuringen stand der Jugendraum weitgehend leer. Der Arbeitskreis Flucht und Asyl nutzte ihn laut Groß zwischenzeitlich, gab hier Deutschkurse und hielt kleinere Veranstaltungen wie gemeinsames Kochen mit den Asylsuchenden ab. „Wir haben hier schon eine Grundausstattung“, sagt Groß weiter: Küche, Kicker und eine Musikanlage sind bereits vorhanden. Künftig könnte der Schwerpunkt auf dem Thema Bewegen liegen, meint der Leiter der Hauptverwaltung. Die Voraussetzungen dafür sind klasse: Direkt vor dem Raum befindet sich ein Skaterpark, auch der Sportplatz und die Tennisplätze sind nicht weit. Im Winter oder bei schlechtem Wetter könne man eventuell sogar die Sporthalle nutzen.