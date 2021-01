Oberteuringen unterstützt Wohnraumoffensive „herein“

Die Gemeinde Oberteuringen kooperiert im Rahmen des Wohnraumprojekts „herein“ mit der Caritas Bodensee-Oberschwaben. Caritas-Fachleiter Christopher Schlegel und Oberteuringens Bürgermeister Ralf Meßmer unterzeichneten für zunächst zwei Jahre einen entsprechenden Vertrag – rückwirkend ab 1. September, teilt die Caritas mit.

„Wir sind überzeugt davon, dass die Caritas-Wohnraumoffensive ein gutes und wichtiges Projekt ist“, sagte Meßmer. Die Gemeinde beteiligt sich finanziell an den Verwaltungs- sowie Projektkosten und unterstützt die Informations- und Öffentlichkeitsarbeit von „herein“.

Mit dem neuen Vertragspartner Oberteuringen erhält das Caritas-Projekt jetzt aktive Unterstützung von 14 Kommunen im Bodenseekreis und im Landkreis Ravensburg. Die vor vier Jahren ins Leben gerufene Wohnraumoffensive wird von der Diözese Rottenburg-Stuttgart, dem Bischöflichen Ordinariat, finanziert und hat das Ziel, für sozial benachteiligte Menschen ein Zuhause zu finden. „Wir suchen geeigneten Wohnraum, mieten diesen befristet für ein oder zwei Jahre zu marktüblichen Preisen an und untervermieten ihn an von der Caritas sozial begleitete Mieter – mit dem Ziel, dass später ein Direktmietvertrag geschlossen wird“, sagt Projektverantwortliche Lea Kopittke. Die Caritas garantiere die Auswahl zuverlässiger Mieter ebenso wie die Miete und biete den Vermietern somit Risikoabsicherung und Aufwandsminimierung.

Oberteuringens Bürgermeister Ralf Meßmer glaubt, dass sich sozial benachteiligte Menschen bei der Wohnungssuche besonders schwertun. Mit der professionellen Unterstützung durch die Caritas könne es gelingen, auch für diese Personengruppe im Raum Oberteuringen geeignete Wohnungen aufzutun und zu vermitteln, begründete er das Engagement seiner Gemeinde. Immer wieder gebe es Wohnungen, deren Eigentümer eine Vermietung scheuen. Man werde potenzielle Vermieter, die in Kontakt zur Gemeinde treten, künftig gezielt über das Caritas-Projekt informieren. „Die Caritas-Wohnraumoffensive leistet einen wichtigen Beitrag in Sachen Solidarität und Integration. Das unterstützen wir gerne“, so Meßmer.