Oberteuringen tanzt mit „Freibier“ in den Mai

Vom schlechten Wetter haben sich die Oberteuringer am Wochenende die gute Laune nicht verderben lassen: Auch das 59. Teuringer Blütenfest am Festgelände neben dem Sportplatz ist seit Freitag wieder zum Mekka toller Stimmung, Geselligkeit und gutem Essen geworden. Infiziert von dieser Feierlaune wurden nicht nur die Teuringer Bürger, sondern auch viele Gäste aus der nahen und weiteren Umgebung. Nach einer kleinen Verschnaufpause für die rund 300 Helferinnen und Helfer des Musikvereins und der Feuerwehr am Montag geht es am Dienstag weiter mit den Tanz in den Mai und am Mittwoch, 1. Mai, mit dem großen Finale.

Blütenfest in Teuringen, das heißt Freunde treffen, Bekannte, Verwandte, ehemaligen Schulkameraden und auch ein Wiedersehen mit aus der Rotach-Gemeinde weggezogenen Bürgern. Und dabei kann auch das mieseste Wetter keinen Strich durch die Rechnung machen.

Der neue Vorsitzende des Oberteuringer Musikvereins, Felix Metzger, ist mit dem bisherigen Verlauf des Festes „sehr zufrieden“ und kann sich wie seine Vorgängerin Karin Adebahr auf treue Helferinnen und Helfer aus dem Musikverein und der Feuerwehr verlassen. Vom Zeltaufbau bis zum Finale am Mittwoch werden wieder nahezu 300 fleißige Mitarbeiter dafür sorgen, dass alle Gäste zufrieden sein werden.

Vesperhock ein Selbstläufer

Schon zum Auftakt am Freitag strömten die Festbesucher zum Vesperhock ins Zelt und ließen sich zu den kulinarischen Köstlichkeiten musikalisch verwöhnen, zunächst einmal durch die Jugendkapelle unter der Leitung von Felix Amann und anschließend von der Trachtenkapelle unter der bewährten Leitung von Fabian Zürn.

Für Überraschung sorgte die „Bauernkapelle reloaded“- eine von Franz Metzger 1955 gegründete Kapelle, die auf vielen Festen und Tanzveranstaltungen aufspielte. Natürlich setzte sie sich am Freitag aus aktuellen Musikern der Trachten-und Jugendkapelle zusammen, bei den Stücken hielten sie sich aber an die Engagements von anno dazumal.

Ausnahmezustand am Samstag

Der Samstagabend stand dann wieder ganz im Zeichen der Jugend. Die beliebte Band „Dirndlknacker“ zog die Jugendlichen in Dirndl und Lederhosen in Scharen an. „Um 21.30 Uhr waren wir bereits ausverkauft und mussten immer wieder Einlassstopps einlegen, weil die Kapazität im Zelt erschöpft war“, resümierte der Vorsitzende. Die Jugendlichen verharrten trotz Regens und Kälte draußen, bis sie Einlass bekommen hatten. Es sei wieder einmal ein friedliches, fröhliches Happening gewesen, so Metzger.

Ganz im Zeichen der Blasmusik stand der Sonntag. Im wieder proppenvollen Zelt bereits zur Mittagszeit eröffnete der Musikverein Berg den musikalischen Reigen. Mit ihrem Lied „Die Sonne geht auf“, hatte diese tatsächlich ein Einsehen und ließ sich wenigstens ein Weile lang am Sonntagnachmittag blicken. Die Musikkapelle Tannau und die Weinberg-Musikanten sorgten dann bis in die Abendstunden für weitere Unterhaltung.

Zum Tanz in den Mai steht am Dienstag, 30. April, ab 21 Uhr die Band „Freibier“ auf der Bühne. Das große Finale am Mittwoch, 1. Mai, wird von den Gastgebern ab 11 Uhr eröffnet. Die Nachmittagskonzerte beginnen ab 14 Uhr mit dem Musikverein Roggenbeuren, dem ab 17 Uhr die La Paloma Boys folgen mit toller Blasmusik und flotten Sprüchen.