Oberteuringen steckt mehr Geld in die Schulsozialarbeit

Die Gemeinde Oberteuringen weitet die Schulsozialarbeit an der Teuringer-Tal-Schule aus. Die entsprechende Stelle wird ab dem kommenden Schuljahr von 25 auf 40 Prozent aufgestockt. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen.

Seit 2016 arbeitet Oberteuringen in Sachen Schulsozialarbeit mit der Gemeinde Bermatingen zusammen. Die beiden Gemeinden teilten sich bisher die Kosten für eine Halbtagsstelle, so dass jede Gemeinde eine 25-Prozent-Stelle zur Verfügung hatte. Anstellungsträger sind laut der Oberteuringer Verwaltung „Die Zieglerschen“ in Wilhelmsdorf. Die Stelle werde durch den Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg gefördert.

Mit der Gemeinde Bermatingen sei man mittlerweile übereingekommen, die Stelle auf insgesamt 80 Prozent auszuweiten, so dass die Schulsozialarbeiterin Eva Ziegler dann jeder Gemeinde mit einer 40 Prozent-Stelle zur Verfügung steht. Laut dem Bürgermeister erhöhen sich die Kosten für Oberteuringen (bisher 13 000 Euro) um 7000 Euro.

Laut der Tal-Schule ist die Schulsozialarbeit ein Angebot der Kinder- und Jugendhilfe und bietet alltagsnahe Unterstützung für Kinder, Eltern und Lehrkräfte. Die Angebote der Schulsozialarbeit ergänzen demnach den Erziehungs- und Bildungsauftrag der Schule und fördern ein gutes Miteinander. Die Schulsozialarbeit leiste aktive, präventive Arbeit und orientiere sich an den aktuellen und regionalen Ausgangsstuationen und Anforderungen.