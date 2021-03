Oberteuringen soll einen Bürgerbus bekommen

Das Weingartener Krankenhaus 14 Nothelfer ist Geschichte. Das ist ein herber Verlust für den Medizinstandort. Auch wenn der Niedergang in den vergangenen Jahren schleichend war und die endgültige Schließung kaum mehr überraschte, so geht mit der Entscheidung ein Stück Stadtgeschichte verloren.

Denn, so zeigt der Blick in die Geschichtsbücher: In Weingarten beziehungsweise Altdorf wurden seit vielen Jahrhunderten kranke, schwache und alte Menschen behandelt und umsorgt.