Oberteuringen feiert vier Tage lang

„Heute ist der Tag, an dem der Winter endgültig vorbei ist, denn es ist Blütenfest“: Mit dieser frohen Botschaft hat die Vorsitzende des Teuringer Musikvereins, Karin Adebahr, am Donnerstagabend das 56. Blütenfest eröffnet. Zum Vesperhock war das Zelt voll.

Die Jugendkapelle eröffnete unter Leitung von Felix Amann musikalisch das Fest. Im Anschluss spielte die Trachtenkapelle unter Leitung von Fabian Zürn.

Bis Sonntag, 1. Mai, gibt es im Festzelt am Stadion ein volles Programm. Am heutigen Freitag spielen ab 21 Uhr die „Dirndlknacker“ mit rockig, fetzigen Songs auf. Mit der Stammgastband „Pull“ geht es am Samstagabend ab 21 Uhr mit Tanz in den Mai weiter.

Das Frühschoppenkonzert am Sonntag ab 11 Uhr übernimmt die Trachtenkapelle Oberteuringen. Den Nachmittag gestalten dann ab 14 Uhr die Musikkapelle Otterswang und ab 17 Uhr die „La Paloma Boys“. Ab 19 Uhr heißt es zum Festausklang: Bühne frei für die Musikkapelle Brochenzell. (mt)