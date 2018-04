Oberteuringen feiert fünf Tage Blütenfest

Wenn sich Freunde nach langer Zeit wieder treffen und ins Festzelt strömen, dann ist Oberteuringer Blütenfest. Zum Auftakt der 58. Auflage war am Freitag Abend zum Vesperhock die Bude bereits um 18 Uhr proppenvoll.

Die Jugendkapelle eröffnete musikalisch das Fest. Bis Dienstag, 1. Mai, gibt es im Festzelt am Stadion Programm. Am Samstag spielen ab 21 Uhr die Dirndlknacker. Im Zeichen der Blasmusik steht der Sonntag, den die Musikkapelle Meckenbeuren ab 11 Uhr eröffnet. Ab 14.30 Uhr unterhält die Musikkapelle Ahausen das Publikum und ab 19 Uhr starten die Allgäu Yetis durch. Zum Tanz in den Mai feiert am Montag ab 21 Uhr die Band Freibier Blütenfestpremiere. Das Finale am 1. Mai wird von den Gastgebern ab 11 Uhr eröffnet. Die Nachmittagskonzerte beginnen ab 14 Uhr mit der Stadtkapelle Messkirch, der ab 17 Uhr die La Paloma Boys folgen. Ab 19 Uhr heißt es dann „Bühne frei“ für die Musikkapelle Hasenweiler.