Oberteuringen füllt Jugendraum mit Leben

Ab sofort gibt’s in der Rotachgemeide wieder einen Ort für offene Kinder- und Jugendarbeit. Drei Jahre war der rund 60 Quadratmeter große Raum an der Südseite der Sporthalle nicht in Betrieb. Zuerst fehlte das Personal, dann wurde die Sporthalle grundlegend saniert und bis zum Sommer waren alle Kräfte mit dem Haus am Teuringer befasst.

Von 2007 bis 2015 gab es den Jugendtreff, an den sich im Freien direkt ein Skaterplatz anschließt. Die Gemeinde hat den Wunsch, dass sich die Jugendarbeit unter Anleitung hier wieder längerfristig etabliert. Alexandra Krause wird die Ansprechperson für die Treffarbeit sein.

Zusammen mit Gemeinwesenarbeiter Michael Friedrich-Gaire kümmert sie sich um die Weiterentwicklung offener Angebote für Kinder und Jugendliche. Dieses Anliegen der Bevölkerung ist auch ein Ergebnis des aktuellen Bürgerbeteiligungsprozesses Oberteuringen 2035. Am Samstagnachmittag war es dann endlich soweit. Kuchen, Torten, Kinderpunsch und Kaffee für die Erwachsenen standen bereit. Bei einer Tombola gab’s Lose zu kaufen und Preise zu gewinnen. Für die Kleinsten wurden Luftballontiere geknotet, die Älteren begeisterten sich für sportliche Angebote oder chillten ganz einfach ein wenig miteinander. Bürgermeister Ralf Meßmer hatte Spaß am Tischkicker und in seiner Eröffnungsansprache betonte er, dass die Inhalte der Arbeit wichtig seien, nicht nur der Raum.

Das Programm für November und Dezember steht fest, danach sollen verstärkt die Ideen der Besucher mit einfließen. „Wenn wir das Programm machen, das die Kinder und Jugendlichen wollen, können wir nichts falsch machen“, ist sich Meßmer sicher. Zunächst gibt es zweimal in der Woche je zwei Stunden Angebote für die Gruppen ab acht Jahren und ab zwölf Jahren. Grundsätzlich soll aber an alle gedacht werden, die kommen wollen. Alexandra Krause stellte das Programm und die Regeln des Eröffnungstages vor und bei Michael Friedrich-Gaire konnten Bons für Lose, Kuchen und Getränke gekauft werden. Apropos Lose: Nieten gab es zwar, aber wer drei Stück davon hatte, konnte sie gegen einen Preis eintauschen. Fürs Bewegungsprogramm standen Waveboards, Federballspiele, Crossboccia, Hockey-Equipments und Bumperbälle für Bubble-Fußball zur Verfügung. Wie praktisch, dass die Sporthalle genutzt werden konnte und so freuten sich die Kids, die witzige Fußball-Variante auszuprobieren. Welche Wochentage künftig favorisiert werden und welcher Name der Treff bekommt, bestimmen die Kinder und Jugendlichen mit.

Die ersten Termine für Kinder ab acht Jahren sind Freitag, 16. November, von 16 bis 18 Uhr Holzwerkstatt, Dienstag, 20. November, von 17 bis 19 Uhr Quiz-Tag und Montag 26. November, von 17 bis 19 Uhr Tischkickerturnier mit Pizzabacken. Jugendliche ab zwölf Jahren können am Freitag, 16. November, von 18 bis 20 Uhr zur Quiz-Night kommen sowie am Freitag, 23. November, von 19 bis 21 Uhr zu Disco und Pizza. Am Freitag, 30. November, von 19.30 bis 21.30 Uhr zu Bubble Foot/Fun Fußball.