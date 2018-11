Oberteuringen bereitet sich auf Starkregen vor

Das Thema Starkregen und die künftige Vermeidung von Überflutungsschäden hat den Oberteuringer Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschäftigt. Für den Ortsteil Bitzenhofen soll von einem Fachbüro ein Konzept erstellt werden, wie Menschen und Gebäude künftig besser geschützt werden können.

Auch wenn Flüsse angesichts der momentanen Regenknappheit Niedrigwasserstände zu verzeichnen haben und Bachbetten ausgetrocknet sind, können sich die Anwohner des Bitzenhofer Rebhuhnwegs gut an die im Mai dieses Jahres in ihrem Ortsteil die Straßen herabschießenden Wasserfluten erinnern, als bei ihnen die Keller vollliefen. Die Feuerwehr war über fünf Stunden mit mehreren Fahrzeugen und Tauchpumpen im Einsatz und leitete schließlich die Wassermassen in den Rombach ab.

Um künftig solche Notfälle zu vermeiden, wurden unterschiedliche Maßnahmen erwogen. Der Gemeinderat beschloss einstimmig, als erstes Mittel einen zweiten Rechen in den Graben im Rebhuhnweg einzusetzen, um so Kleinteile aufzuhalten, die den Weiterfluss behindern würden. Diese beiden Rechen sollen regelmäßig gesäubert werden. Das soll Probleme, wie sie im Mai auftraten, verhinden. Feuerwehrkommandant Alexander Amann bestätigte, dass das Wasser nach gelungener Säuberung des Rechens sofort abgelaufen war. Ein ebenfalls erwogener Dammbau wurde abgelehnt, da die Kosten mit rund 22 000 Euro verhältnismäßig hoch gewesen wären, der Effekt aber als umstritten eingeschätzt wurde.

Angesichts immer häufiger auftretender Starkregen wurde vom Gemeinderat die Erstellung einer Starkregenkonzeption für den Ortsteil Bitzenhofen auf den Weg gebracht, um umfassende Präventivmaßnahmen ergreifen zu können. Patricia Wieser vom Ingenieurbüro Wasser-Müller analysierte in der Ratssitzung die Problematik und erläuterte die Vorgehensweise. Bitzenhofen habe durch seine Lage am Fuße des Gehrenbergs ein erhöhtes Risiko. Die Fläche betrage knapp vier Quadratkilometer und befinde sich im Außeneinzugsgebiet von Wäldern und landwirtschaftlichen Nutzflächen. Betroffen seien drei Fließgewässer und der Graben am Rebhuhnweg. Die Grundlage für die Erstellung des Starkregenkonzepts bilde der Leitfaden „Kommunales Starkregenrisikomanagement in Baden-Württemberg“ der Landesanstalt für Umwelt. Demnach folgt auf die Gefährdungsanalyse eine Risikoanalyse, an die sich ein Handlungskonzept anschließt.

Konzept kostet rund 27000 Euro

Bei der Risikoanalyse werden Starkregengefahrenkarten ausgewertet, um das Risiko für Gebäude, Infrastruktur und Personen zu ermitteln und eine Risikobewertung vorzunehmen. Das Handlungskonzept befasst sich mit baulichen Maßnahmen, Informationsvorsorge, Flächenvorsorge und Krisenmanagement. Wieser schätzt die Kosten für die Erstellung einer Starkregenkonzeption auf 27 000 Euro. Unter Einbeziehung einer siebzigprozentigen Landesförderung würden für die Gemeinde Kosten in Höhe von 8 100 Euro anfallen. Einstimmig erfolgte der Beschluss der Gemeinderäte, die Verwaltung zu ermächtigen, dem Büro Wasser-Müller den Auftrag zur Konzeptionserstellung zu erteilen.

Wichtig war ihnen darüber hinaus, die Ergebnisse in das parallel laufende Hochwassermanagement einzubeziehen, welches jedoch in erster Linie die Rotach betrifft, und die aus dem Gewässer tretenden Fluten. Starkregen hingegen betrifft Wasser, das in die Gewässer fließt.